En el artículo pasado (jueves 15-09-2016) abordamos el tema sobre la destrucción de una nación desde el punto de vista social, económico y político. En otras palabras, cómo una persona con ansias de poder acaba con la esperanza de sus conciudadanos. Y dijimos que la tarea para hacerlo, no era fácil. Hoy presento algunas ideas para que, al menos, los gobernantes entiendan que sí es posible la construcción de un país si existe la voluntad de hacerlo. Es más, ese es el deber ser de todo gobernante. Llámese como se llame y tenga la ideología que le venga en ganas. Obviamente que debe estar enmarcado dentro de la Constitución de la República. Si no es así pues, mis estimados amigos gobernantes, predomina el caos y la anarquía. Tal como lo señaló en su momento el estadista romano Julio César: “Divides y vencerás”. Y ese no es el camino.

No se deben cambiar las reglas del juego con la implantación de un modelo contraproducente en el país, puesto que llegará el caos y la anarquía que, por cierto a Dios gracias, vemos en muy pocos países. Las naciones que se encuentran en vías de un desarrollo sostenible y sustentable, aquellos pueblos que sus conciudadanos desean un bienestar social y económico, están obligados a mantener políticas coherentes con la realidad vivencial de cada país. Esa obligación va acompañada de una serie de acciones estratégicas para que sus resultados sean de satisfacción a los hombres y mujeres de la nación que aspiran una vida mejor. Para ello, todo gobernante debe seleccionar a los mejores hombres que le acompañarán en su gestión; debe haber un sistema educativo y cultural integral y efectivo; donde el trabajo y la formación de los miembros de la sociedad sean incluyentes.

De igual modo, es fundamental que haya autonomía y separación de poderes en el Estado o país. “Elegid por magistrados a los más virtuosos de nuestros ciudadanos” (Simón Bolívar). Otra tarea que debe esgrimir el mandatario, es controlar el gasto público. Que la riqueza sea muy bien distribuida a todos y cada uno de los habitantes de la nación. No a grupos de poder.

Debe, igualmente, andar de la mano con la empresa privada; erradicar el control de cambio en sus respectivas divisas, para que el libre comercio marque la diferencia en las políticas económicas; aplicar una verdadera política de trabajo productivo e incentivar el capital humano con excelentes acciones en el sistema de salud, educación y seguridad ciudadana; implementar estrategias que permitan la construcción de viviendas dignas con eficientes servicios públicos; desarrollar programas de promoción para instruir a la población en general, sobre los valores morales y principios destinados a la formación de un individuo con capacidad de transformar a la sociedad de acuerdo a sus necesidades en corto, mediano y largo plazo; con base a lo anterior, diseñar políticas para la productividad nacional sustentada en una previa preparación de mano de obra calificada. En síntesis, es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad para formar un frente común en la construcción de un país que va camino a la miseria total. Señores gobernantes, es hora de una profundísima reflexión. Queda abierto el debate, pues.

Alfredo Monsalve López