La condición de discapacitados ha sido valorada de distintas maneras a través del tiempo. Discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que, a largo plazo, afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. La discapacidad surge, como concepto, a partir del siglo XX, cuando comienzan a instituirse los principios y las normas para la atención de los lesionados, de las secuelas, y la rehabilitación médica toma importancia y gran auge, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y, especialmente la Segunda Conflagración Mundial, cuando los soldados no podían recuperar sus condiciones de vida previa y requerían una consideración especial de los gobiernos, a quienes habían servido. A estos se les llamó “veteranos de guerra”; antes, generalmente no recibían beneficios. Los cambios de actitud han beneficiado, inclusive, a algunas características humanas que antes se consideraban discapacidades, por ejemplo, el ser zurdo; a partir de 1980 estas personas que eran obligadas a usar la mano derecha e inclusive castigadas, se les aceptó como una característica humana y se comenzó a diseñar instrumentos que antes existían solo para derechos. Hoy hay, en general, una evaluación distinta; una evolución. Los que nacen con anormalidades son evaluados y tratados en muchos hospitales, y cada día se crean más instituciones y la sociedad reclama la asistencia de estos casos. Y los mismos discapacitados han abierto nuevas oportunidades y esperanzas; prueba de ello son los Juegos Olímpicos para este tipo de personas e instituciones de adaptación y de enseñanzas especiales. Gracias a todos estos cambios, nuestro mundo ha mejorado para muchos ciudadanos. Hoy traigo un caso emblemático, de los muchos que existen. Ello para llamar la atención de lo mucho que_NO SE HACE, por desidia, por desinformación, desinterés o negligencia de los encargados de atender estos casos, y lo mucho que no se hace porque algunos prefieren vivir de la dádiva, de lo que recaudan mediante el gesto de la mano extendida, de los “potes” o del “récipe médico y la foto” mal utilizados. Hellen Keller fue una niña norteamericana que nació en el año 1880, hija de unos granjeros. Nació y creció normal, oía, veía, balbuceaba palabras propias para su edad, y comenzó a caminar. A los 19 meses sufrió una enfermedad, que los médicos de entonces llamaron “congestión cerebro-estomacal” (hoy los galenos dicen que pudo ser: escarlatina, sarampión o meningitis); le desapareció la fiebre pero luego perdió totalmente la audición y la visión, convirtiéndose en una niña de mal carácter y tiránica. A los 7 años solo manifestaba algunos signos aprendidos en su casa y con la compañía de la hija de la cocinera de la casa. Su madre se inspiró en el libro “Notas de América” de Charles Dickens, donde una mujer sordo-ciega logra instruirse, y por ello la envían a Baltimore para una consulta de ORL. Allí le recomendaron acudir ante Alexander Graham Bell que estaba trabajando con niños sordos, y al Instituto Perkins para ciegos (donde la sordo-ciega del libro de Dickens había sido educada) y allí encontró una exestudiante con discapacidad visual, que se mudó a la casa de Hellen y, tras una larga y tediosa entrega y enseñanza, aprendió la relación entre palabras y objetos y a deletrear con sus manos. Llegó a aprender el sistema Braile, escribió su Autobiografía. Aprendió el Método Tadoma, desarrollado por Graham Bell, presionando la garganta con los dedos para pronunciar palabras. Ingresó a la Universidad, estudió idiomas, Algebra, Geometría y se graduó con honores. Escribió varios libros, entre ellos, “El mundo en que vivo”. La encuesta Gallup le otorgó el quinto lugar de los más admirados del mundo. Fue activista política y oradora. Falleció el año 1968. Jimmy Carter proclamó la fecha de su natalicio: “Día de Hellen Keller” y hay una estatua en el Capitolio. José Ramón Castillo