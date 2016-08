Los pueblos latinoamericanos, en los últimos tiempos, se encuentran ante una gran paradoja o contrasentido, disparidad entre lo que los ciudadanos esperan de las élites políticas y lo que realmente estas les han ofrecido y no han cumplido, provocando frustración y desencanto de su permanencia en el poder. El continuismo en el poder, como síndrome político regional, seguirá mientras exista gente que quiera oír promesas que les haga sentir bien y mercaderes de la política que los mediaticen con ofrecimientos que saben que no pueden cumplir. La causa fundamental del continuismo político se identifica con el populismo mediático, capaz de convencer la dicotomía emocional de los electores, la mente que piensa y la que siente. El continuismo surge cuando se forman élites políticas y económicas, capaces de influir en las ideologías políticas de derecha o de izquierda, basadas en campañas mediáticas y artificios legales hábilmente diseñados para permanecen en el poder para la reelección.

El populismo mediático, padre del continuismo político, logra su cometido cuando las élites tienen poder con mecanismos mediáticos subrepticios o escondidos para influir en la división emocional de los electores. En la “mente racional”, reflexiva, capaz de razonar y analizar y en especial en la “mente emocional”, peligrosa, poderosa e impulsiva que los lleva a exacerbar los antagonismos de las ideologías políticas. Las élites políticas, con la premisa de un pensamiento único, se hacen dueñas del poder del Estado, y las económicas controlan en forma absoluta los organismos económicos y manejan los recursos en función de mantenerse en el gobierno. Los líderes políticos, después de llegar al gobierno, utilizan el poder de las élites para excluir a la sociedad civil o grupos sociales y económicos, facilitando la corrupción financiera y social, mecanismos perversos de exclusión y abusos de derechos humanos de los adversarios.

Los políticos actuales se olvidan de las luchas políticas y los sacrificios del pueblo para la evolución de la política consecuente con las enseñanzas de Montesquieu y de Rousseau, la igualdad de todos ante la ley y el derecho sagrado de todos los ciudadanos de participar en los asuntos públicos de los países. La sociedad política contemporánea ha trastocado el legado histórico del progreso de la forma de conducir a los pueblos hacia mejor destino. Con el fracaso de los gobiernos de la derecha y la izquierda, nació la socialdemocracia o tercera vía, entre el socialismo ortodoxo y el capitalismo salvaje del siglo XIX, cambiando el Estado Liberal por el Estado Social. Los líderes latinoamericanos en el poder no han sido capaces de llegar a ese cambio político para lograr la llamada “democracia real”. La irresponsabilidad, muchas veces personal, en el manejo de ingentes recursos disponibles y con la caída de los precios como el petróleo, generó crisis económicas en países ricos, creando rechazo del continuismo político.

El populismo mediático causante del continuismo en el poder, lo apreciamos en la inédita campaña electoral norteamericana, una sociedad desarrollada se transformó en un circo con ofertas imposibles de cumplir. Qué se puede esperar para nuestros pueblos subdesarrollados, mediatizados y en vías del oscurantismo. Los cambios políticos en varios países de la región, los fracasos de procesos electorales en búsqueda de seguir manteniéndose en poder y enjuiciamientos por sonados casos de corrupción con dineros públicos, son evidencias del descontento ante la triste calidad de vida. El populismo mediático puede tener costos, siempre menores que los costos de tener malos mandatarios, oportunistas que a exprofeso no tiene visión de nación, abusan del poder y gobiernan para prolongar su mandato después de vencido su período de gobierno.

(Oscar Roviro Villamizar)

Gral. de Brig.

oscarroviro@gmail.com

y @rovirov