Si alguna característica ha tenido estos tiempos del “Socialismo del Siglo XXI”, ha sido una repolitización de la sociedad. La política ha retomado un espacio en la vida cotidiana de los ciudadanos. Mucha gente ha comprendido cuán importante y cuánto impacta, en lo personal y en lo colectivo, el ejercicio del poder y de la política.

El empeño del extinto presidente Chávez de dividir la sociedad entre buenos y malos, entre revolucionarios y escuálidos, entre patriotas y traidores, con sus funestas consecuencias sociales y políticas; así como el uso y abuso del poder para promover un enfermizo activismo político, hasta el punto de dedicar todas las administraciones públicas y empresas del Estado, incluidas las fuerzas armadas, al quehacer partidista, lanzando una carga abusiva de mensajes, propagandas, discursos y consignas políticas, han terminado por involucrar al conjunto de la sociedad en el tema político.

Este camino de la hiperpolitización ha continuado, con mayor furor, luego de desparecido el locuaz comandante barinés. Sus sucesores solo entienden la vida como una infinita y agobiante lucha por el poder.

En el desarrollo de esa febril actividad política, el mensaje es un elemento fundamental. Se requiere enviar permanente un mensaje a las personas. El mismo puede ofrecerse desde el formato de las consignas, los eslóganes, las imágenes, las vallas, pancartas, afiches, volantes, música y desde el discurso del salón y de la calle. Su difusión se ejecuta utilizando todos los medios disponibles, desde los tradicionales, y ahora muy especialmente por el conducto de las redes sociales.

Es muy importante poner de relieve el contenido de esos mensajes, y muy especialmente el del discurso político. El lenguaje utilizado y los elementos sustanciales que con él se comunican.

Chávez asumió y ejecutó un discurso político abrasivo, disolvente, polarizante y, en muchos casos, vulgar. Fue sacando del alma colectiva los sentimientos negativos subyacentes en sectores de nuestra sociedad, y dedicó mucho tiempo a sembrar el odio y la discordia entre los venezolanos.

Su estilo discursivo, basado en la confrontación permanente y en la palabra grosera, se convirtió en un modelo para sus seguidores y aun para sectores opositores a su gobierno. Los seguidores del comandante no pierden ocasión en tribuna abierta, y en los medios de comunicación, especialmente en radio y TV, para hacer gala de su repertorio procaz. VTV es un modelo de la comunicación agreste. Personajes como Diosdado Cabello y Mario Silva son expertos en la palabra vulgar cada vez que hablan, sin que para ellos las expresas normas legales existentes para prohibir su uso se apliquen.

Hemos llegado a una situación tal, que en Venezuela pareciera que hablarle al pueblo es lanzar una sarta de vulgaridades. Se ha hecho un lugar común que se es un líder popular en la medida que más groserías se pronuncian en el discurso político. Piensan algunos que quien más palabras obscenas pronuncia en una alocución es un líder sencillo, capaz de hacerse entender de manera más clara por el pueblo humilde, aquel que no ha podido acceder a mayores niveles educativos. Esta forma de hablar en el campo de lo público ha permeado de tal manera, que ya es común oír en alocuciones de Estado, en la misma sede del Parlamento nacional, y de los parlamentos regionales y locales, a los dirigentes políticos recurrir a la palabra insolente y agresiva para comunicar sus ideas. Pareciera que si no asumen esta forma no logran trasmitir con fuerza los conceptos o temas que desean plantear.

En estos días hemos oído con pesar, al señor Maduro, recordarle la progenitora al presidente de la Asamblea Nacional, usando un lenguaje tan vulgar, que nos avergüenza saber que dicho orador ejerce la Jefatura del Estado venezolano.

Lo lamentable es que en ciertos liderazgos de la oposición democrática se ha venido repitiendo tal comportamiento. Es necesario reflexionar sobre el valor y alcance de la palabra, especialmente de la palabra hablada en el discurso y en el debate político.

No podemos pasar por alto la importancia que reviste el discurso del liderazgo en todos sus órdenes. El liderazgo se convierte en factor fundamental del modelaje social. Los líderes, en el campo político, religioso, cultural, deportivo, comunicacional y social en general, se convierten en modelos a seguir por las comunidades en general, y por sus seguidores en particular.

Un líder político debe ejercer la tribuna, de cualquier naturaleza, no solo como una herramienta fundamental para comunicar sus ideas, sus proyectos de bien común, sino también, y esto es muy importante, como una cátedra de ciudadanía. El líder en general, y el político en particular, debe cumplir una función pedagógica. Debe ser un educador en cada espacio donde se desenvuelve. Está en la obligación ética de orientar, de sembrar valores positivos en los ciudadanos, de construir tejido social con el magisterio de su palabra y, por supuesto, con su ejemplo de ciudadano de bien.

Cuando un líder desciende al terreno de lo vulgar, por creer que de esa forma ganará simpatía o popularidad, contribuye al envilecimiento de un pueblo, y renuncia a una de las más importantes funciones del liderazgo: la de educar.

No se debe confundir la sencillez en el lenguaje, con la palabra grosera. Un líder necesita transmitir su mensaje, de tal forma que pueda ser entendido con igual intensidad por el intelectual y por la persona iletrada. Para lograrlo, el idioma ofrece no solo una variedad de palabras con las cuales comunicar sencilla e intensamente, sino además recursos retóricos como las metáforas y las parábolas que permiten ilustrar la idea que se desea transmitir. Recurrir a la palabra grosera puede evidenciar una falta de formación y de cultura general, o simplemente un deseo de popularidad, que terminará siendo contraproducente.

Venezuela necesita elevar la cultura de su pueblo, necesita enriquecer su acervo espiritual, superar esta hora de odio e intolerancia. Para ello es menester rescatar el valor de la palabra buena y fértil. Aquella que deja un mensaje positivo, constructivo, edificante. Podemos y debemos cuestionar la actual situación nacional. Ciertamente, la crisis es tan dura y profunda que nos genera dolor e irritación. Denunciarla con fuerza no nos obliga al discurso soez. Lo debemos hacer sin tener que recurrir a la vulgaridad.

Es hora de asumir un liderazgo edificante, un uso adecuado de la palabra, del discurso. Ese es un paso fundamental para desarmar los espíritus del odio y la violencia, y una forma importante para logar una sociedad civilizada y moderna. (César Pérez Vivas)