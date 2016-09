Si se pregunta a cualquier “chácaro” por los orígenes del “pato bombiao”, de inmediato responde que se trata del baile típico del municipio Uribante. El coterráneo no lo piensa dos veces para evocar con orgullo aquel baile campesino tradicional, asociado a la época de la recolección del café en las unidades de producción rurales. Es lo que los abuelos han contado a las nuevas generaciones. Así se ha considerado por años en el seno de la comunidad de Pregonero y las aldeas que circundan el terruño uribantino. Sin embargo, el dato no parece ser rigurosamente cierto desde el punto de vista histórico. De hecho, en algunos pueblos de los estados Mérida y Trujillo darían respuestas muy similares al referirse al acervo idiosincrásico de las respectivas poblaciones. Por allí también se tiene al “pato bombiao” como manifestación autóctona de la cultura popular andina. Son aires propios de la cordillera, podría pensarse entonces, al comprobar el origen común en varias comunidades enclavadas en el corazón de las montañas. No obstante, el origen de la expresión cultural tampoco es exclusivo de los estados cordilleranos.

En el folclore de algunos pueblos del estado Cojedes se describe el “fandanguillo”, un baile típico de la entidad, muy parecido a la estructura poética y coreográfica del “pato bombiao” andino. La diferencia más notable es el tipo de música que acompaña el desplazamiento de las parejas y la improvisación de las celebres “bombas”. Incluso, expresiones culturales muy parecidas también se registran en la jurisdicción de Yaracuy. De hecho, al explorar un poco más sobre el tema, se constata que es muy común el uso de “bombas” o “bambas” en bailes y ritmos tradicionales de diferentes países latinoamericanos. Las “bombas” sobresalen por el galanteo, la picardía o la hilaridad, inscritas casi siempre en una especie de cortejo amoroso entre los hombres y mujeres. El ingenio, el doble sentido y la creatividad se ponen de manifiesto a la hora de piropear a las damas. Estas, por supuesto, son muy recurrentes a la hora de evadir la picardía o la propuesta amorosa del caballero. Ahí está, precisamente, la esencia de la composición poética: la capacidad para hilvanar coplas o sugerir propuestas de atracción o rechazo a la pareja.

En otros países, la danza y el contrapunteo de las “bombas” se asocia a las vaquerías. En Uribante, por su parte, la tradición oral asocia el “pato bombiao” a la época de bonanza de café, ubicado cronológicamente entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se dice que al culminar la faena de recolección del grano, los peones se reúnen en los patios de la hacienda para celebrar el éxito de la cosecha. Allí se origina una fiesta espontánea y las parejas se entregan a la algarabía y el entusiasmo propio de los campesinos. La música de cuerdas ameniza el ambiente, con ejecutantes diestros en el manejo de los instrumentos. Al grito de “bomba” se interrumpe la danza y cada pareja improvisa sus coplas, usualmente con rima en el segundo y cuarto verso. El algunos casos aplica un estribillo inicial, como “ay, si si si…” o “pato, patico, pato…” En otros casos, la agudeza del verso mantiene el jolgorio en plena efervescencia e intensidad. En fin, aunque el “pato bombiao” no es exclusivo de las tierras uribantinas, aquí se tiene como la expresión más auténtica de la raíz campesina de los “chacaros”. (José de la Cruz García Mora)

