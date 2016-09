De acuerdo al informe presentado en el 2010 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Agricultura y Alimentación (FAO) acerca del “estado de inseguridad alimentaria en el mundo”, de los más de 7 mil millones de personas que se distribuyen a lo largo y ancho de 200 países del planeta tierra, 1.400 millones (20%) consumen el 86% de lo que se produce a nivel mundial, 4.200 millones (60% ) solo el 13,7% , y la diferencia de la población (20% del total), consume de manera injusta el 1.3%. Agregando dentro de estas cuentas, que cerca de 1.120 millones de seres humanos que habitan los países llamados subdesarrollados padecen de la terrible y trágica “hambre” (a).

Por otra parte, enmarcado dentro del “derecho a la alimentación”, el informe Ziegler (2002) presentado a la Asamblea Mundial de la ONU, se calificó de “escandalosa” la forma como el “hambre y la desnutrición” sean factores determinantes para que millones de individuos estén condenados a la “muerte prematura”: más de 815 millones de personas siguen sufriendo hambre y malnutrición crónica, y 36 millones mueren cada año por el hambre…. “cada siete segundos muere por esa causa un niño de menos de diez años”.

Ante tal panorama sombrío, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible o Río+20”, realizada en Río de Janeiro-Brasil en junio de 2012, representa un hito o referente que direcciona el conjunto de políticas y acciones por parte de todos los gobiernos a nivel mundial, que están encaminadas a desarrollar una “economía humanitaria”; en primer lugar, fundamentada en un equilibrio “viable, equitativo y soportable”, y además con el compromiso irrenunciable de lograr acrecentar de manera ininterrumpida la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad con un mayor grado de equidad y justicia social: “sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición”.

Claro está que existe un compromiso ineludible por parte de todos los Estados miembros de la ONU, de aunar esfuerzos y consolidar la lucha para alcanzar el objetivo correspondiente al “hambre cero”: esto es “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Sin embargo, dado el cuadro sindrómico que viene aquejando a la sociedad venezolana en todas sus dimensiones (económica, política, jurídica, social, moral-ética, intelectual, ecológica, etc.), que tiende a agravarse principalmente por la insensibilidad y falta de sintonía de ciertos factores políticos (b), tanto oficialistas como opositores, lo cual pareciera que es una tarea muy cuesta arriba que se le dé un giro favorable definitivo a la actual “crisis humana”, y por el contario cada día que transcurre nada es convincente y contundente para sacar al país del marasmo en que se encuentra, y en lo particular, revertir la “escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población venezolana de forma intensa y prolongada”: que determina niveles críticos de hambre y desnutrición (c).

(a) El “hambre” puede definirse como aquella sensación fisiológica o psicológica que induce a comer. Sin embargo, cuando se presentan trabas o limitantes para lograr satisfacerla, en el organismo del individuo se activan procesos neuronales y hormonales, que lo pueden conllevar a instintos primitivos de supervivencia.

(b) Al asumir una actitud monótona, repetitiva, insensible e incongruente. Por ejemplo, no se justifica un gasto millonario para una “Cumbre de No Alineados” y crear un “Fondo de Desarrollo del Sur”, cuando el pueblo venezolano en general tiene “hambre”.

(c) Venezuela, así quiera seguir negándose, tiene una situación alarmante de hambruna y desnutrición. Cada día son mayores las escenas que los venezolanos protagonizan, donde miles de ellos buscan su sustento diario entre los basureros, o “inventan” cualquier ardid para tratar de solventar su grave problema de hambre.

(Pedro Morales) * Docente Universitario. pmoral@unet.edu.ve ; @tipsaldia