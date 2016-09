En la vida no podemos vivir exclusivamente para complacer las exigencias de los demás o vivir exclusivamente para complacer nuestro ego. El camino del medio es quizá el indicado. No estamos aislados, sino en permanente interacción y relaciones. Y también necesitamos reforzar la confianza en nosotros mismos, de manera que ella sea fuerte y constante, que nos permita levantarnos cuando estemos tocando el piso. Señalaba Rousseau que “nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo”.

Tenemos que cumplir una serie de normas sociales, legales, morales, y además apoyar causas comunes de los grupos de interés a los cuales pertenecemos, pero no podemos abandonar la idea de vivir en paz para llegar a ser felices. Son muchos los que desisten de cultivar un ambiente de tranquilidad y de bienestar personal, y dedican su tiempo a estar en permanente conflicto con los demás y con el entorno. Critican, atacan y rechazan los puntos de vista de los demás, porque no encajan en el suyo propio. Se vuelven rebeldes sin causa, sólo por el hecho de llevar la contraria y olvidan que el fin principal de la existencia no es tener la razón, sino procurar los mayores momentos de felicidad, que es un camino permanente por recorrer.

Tratar de imponer las ideas propias, esperar que todos piensen como uno, no genera armonía, sino causa amargura, conflicto, enfrentamiento, y la pérdida de algo tan significativo como la paz interna. Cuando dos personas discuten, pronto empiezan a sentir una gran amargura. Lo sabio es pensar lo suficientemente en grande para comprender que las discusiones no nos permiten llegar a la altura que uno desea. Como decía Benjamín Franklin, ¿qué prefiero: una victoria en la discusión o la buena voluntad de quien me escucha? Porque cuando uno contradice y discute, puede obtener una victoria teatral, pero nunca la simpatía y el sentir amigable de la otra persona.

Debemos aceptar que los demás pueden tener ideas acertadas y razones legítimas. Por eso, lo aconsejable es escuchar, entender, valorar, colocarse en el lugar del otro y hasta probar lo que dice, para tener nuestra propia experiencia. Lo resaltante en aprender a vivir es asumir que no necesariamente vamos a tener la razón, porque somos humanos y nos equivocamos. Lo importante, también, no es ser sumiso y vivir complaciendo a los demás, porque ello nos aleja de la posibilidad de realizarnos como personas y vernos como únicos y especiales. “¿Normal?

¿Qué es normal? En mi opinión, lo normal es sólo lo ordinario, lo mediocre. La vida pertenece a aquellos individuos

raros y excepcionales que se atreven a ser diferentes”.

Entonces, si cosechamos armonía, recogeremos armonía, si enraizamos la paz, nos inundará la paz, si nos esforzamos por el bienestar personal, la espiritualidad será nuestra iluminación. No perdamos la vista observando la montaña quemada, erosionada, que tuvo el accidente de ser maltratada, como nos aconseja Carlos Saúl Rodríguez. Deleitemos la mirada en el bosque frondoso y la vegetación de coloridos matices que está al lado. No nos centremos en esa persona que nos quita la paz, la tranquilidad personal. Disfrutemos de la gente que nos rodea brillando con su alma, y disfrutemos también de nuestra propia esencia como ser, que puede llenarse de la más profunda plenitud y sensibilidad.

Su futuro (lo que siente acerca de él, acerca de usted y de todo lo demás) es consecuencia de las decisiones que usted toma de cómo quiere enfrentar su vida, de las prioridades que tenga y de la perspectiva con la que vea y sienta las cosas que le acontecen. Cuando se pregunte, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué importa todo esto para mí?, las respuestas estarán únicamente en usted. Tiene el don sagrado de la vida y, con ella, la oportunidad de definirla. El sendero de su vida y su sentido serán trazados en el mapa creado por usted, en paz, en armonía y en bienestar personal. (Isaac Villamizar)

isaacvil@yahoo.com