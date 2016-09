La España de la década de los 30 vivió una especie de holocausto social entre sus pobladores. Entre sus hermanos. La guerra civil (1936-1939) se adueñó de la región ibérica. Sus habitantes, incrédulos como estaban, se resignaron a vivir en el conflicto durante casi tres largos años. La guerra los envolvió en un manto oscuro, como es ella misma. Un manto lleno de sangre espesa, provocada por animales racionales con porte de armas de fuego, cubría a centenares de familias, sin mirar su parentesco. Individuos llenos de odio. Cegados por la codicia, el rencor y el resentimiento, buscaban acabar, sin norte alguno, a sus hermanos que les habían acompañado hasta ese crucial momento. Los bandos, con los cañones hirviendo por el fuego miserable, combatían hasta dejar las calles con alfombras de cadáveres. La rabia los envolvía. Hombres, mujeres, niños y ancianos, colgaban en sus hombros los fusiles para salvar su honor. Su dignidad. Su familia. Su patria pues. ¡Todos a la guerra! Expresión mísera que se escuchaba como un eco interminable en aquellos años turbios por toda España. La ruina y la peste ocuparon sus pueblos.

El detonante de aquella guerra, que produjo unas 200 mil víctimas fatales, fue producto del fallido golpe de Estado donde estuvo involucrado el ejército español encabezado por Francisco Franco, quien fue dictador hasta su muerte (1975). España quedó hecha añicos. Destrozada en su moral y en su total infraestructura. Se agudizo aún más la crisis social y el trance económico la catapultó. A pesar de la situación política actual, España crece.

Caben entonces las interrogantes: ¿Existe similitud del momento histórico que vivió España en aquella confrontación con lo que hoy experimenta Venezuela? ¿Puede producirse una situación análoga con el problema social, político y económico que vive la población venezolana? ¿La polarización social que experimenta este país suramericano puede conducir a una fatal guerra civil?

Analizando los hechos descritos arriba, y examinando con detalle los acontecimientos que se han venido desarrollando en los últimos años en Venezuela, no es difícil predecir lo que pudiera ocurrir. Es probable que, de acuerdo con lo que se observa en el “debate” político, lo que viven el día a día sus conciudadanos, y la situación económica que debilita las necesidades del pueblo, pudiera haber un conflicto bélico de grandes proporciones. No hay otra lectura. Existen dos bandos contrapuestos: uno que busca mantener el poder a toda costa (“como sea”), y otro que quiere ir por él. Al revisar algunos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ver la actuación de los que gobiernan la nación, se puede derivar, sin dificultad, lo que pudiera desembocarse. De presentarse un hecho bélico como en la España de los 30, la nación venezolana demoraría años en su recuperación. Y el caos sería mucho mayor.

Hoy, sin haber guerra civil, presenta problemas de producción de bienes y servicios; el desabastecimiento de productos de primera necesidad es altamente notable; igual ocurre con la escasez de alimentos y medicinas; la inflación ha superado los dos dígitos desde hace algunos años; la inseguridad personal y de bienes es una de las más notorias en el continente americano; ¿y la mecha?: el verbo soez y la polarización. En fin, para que no haya una guerra civil, la crisis que experimenta Venezuela debe ser considerada con mucha responsabilidad por los bandos en pugna. Se abre el debate reflexivo pues.

(Alfredo Monsalve López)

alfredo.monsalve10@hotmail.com

@monsalvel