Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador de Asuntos Internacionales de la MUD, está nuevamente en el ojo del huracán. Zambrano emitió ayer viernes 16 de septiembre, unas declaraciones que dejaron perplejo a casi todo el país. El dirigente de Un Nuevo Tiempo cuestionó la decisión de los países fundadores de Mercosur, de expulsar al gobierno de Venezuela de ese organismo regional, si antes del 1 de diciembre no se aplican correctivos en el ordenamiento jurídico nacional para cumplir con los estatutos del Mercado Común de las Naciones del Sur.

Zambrano, un alto dirigente del partido fundado por Manuel Rosales, pareciera estar haciendo méritos para engrosar la lista de los líderes políticos más odiados del país, sobre todo por su participación en hechos y situaciones un tanto extrañas, que no terminan de ser digeridas por el grueso de los venezolanos que se oponen a la administración de Nicolás Maduro. Es importante recordar que Timoteo fue uno de los pocos dirigentes que acompañó a Rosales el 15 de octubre de 2015, cuando el exgobernador del Zulia decidió regresar a Venezuela para entregarse a la justicia roja y revolucionaria que lo quería poner tras las rejas desde el año 2009.

Las dudas de los demócratas y opositores sobre el extraño comportamiento de Timoteo Zambrano comenzaron a salir a la luz pública el 30 de mayo de 2016. Ese día, el asesor político Esteban Gerbasi, publicó un tuit en el que responsabilizaba al diputado y secretario de política internacional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Timoteo Zambrano, de solicitar que Argentina desmontara la activación de la Carta Democrática al gobierno de Venezuela.

Gerbasi dijo tener en sus manos un documento que, según él, demostraba que Zambrano había pedido a la administración de Mauricio Macri abortar la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Nicolás Maduro. Timoteo Zambrano desmintió la información a través de su cuenta de Twitter: “Esteban, usted es un irresponsable al poner a circular tal falsedad e infamia”.

El 20 de junio de 2016, el país quedó sorprendido al difundirse una información, según la cual, Timoteo Zambrano había visitado a los presos políticos Leopoldo López, Manuel Rosales y Antonio Ledezma. La sorpresa del país era obvia: ningún dirigente político de la MUD había logrado ingresar a la celda de Leopoldo. Ni siquiera los expresidentes Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe González lograron que se les permitiera la entrada a Ramo Verde. ¿A santo de qué Timoteo Zambrano había logrado tal proeza? ¿Quién autorizó el ingreso del dirigente político de UNT a las mazmorras de Ramo Verde?

Lilian Tintori confirmó el día después que, en efecto, el diputado Zambrano pudo visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, lo que generó enorme suspicacia y polémica en diferentes partidos políticos que integran la MUD, ya que ningún opositor había podido entrar antes a conversar con el líder de la tolda naranja. Un rumor corrió por las calles de Venezuela: Zambrano supuestamente había ido a visitar a López y Rosales para proponerles un acuerdo: los dos recibirían el beneficio de casa por cárcel (al igual que Ledezma), si ambos ordenaban a sus partidos rechazar la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Nicolás Maduro.

El 10 de junio de 2016, Timoteo Zambrano acudió como invitado al programa de Vladimir Villegas en Globovisión, y allí dijo, entre otras cosas, que su visita a la Cárcel Militar de Ramo Verde, para conversar con Leopoldo López, “no fue algo que yo unilateralmente le pedí al gobierno. A mí me lo autorizó Unasur”. Zambrano confirmó en esa entrevista las conversaciones entre representantes del Gobierno y de la MUD, con los facilitadores José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, y Omar Torrijos en República Dominicana, e indicó que las mismas habían girado en torno a 4 ejes temáticos:

Tema institucional: Autonomía de Poderes.

Economía y Social: un documento de 10 puntos que aprobó la AN.

Desabastecimiento: soluciones en el corto, mediano y largo plazo.

Derechos Humanos, reconciliación, liberación de presos.

Zambrano dijo que la mediación de los expresidentes invitados por Unasur, José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández contaba con el visto bueno de los promotores del diálogo y aseguró que en lo personal, él no tenía motivos para desconfiar de ellos. “No tengo por qué desconfiar, porque son personas que han tomado el esfuerzo de venir a Venezuela, que han dejado sus agendas. No son unos radicales del teclado”.

Zambrano señaló que se sentía obligado a dialogar, incluso así este año 2016 no se realice el revocatorio. “No se acaban las opciones con el revocatorio (…) No se nos va acabar la política sólo con el tema del revocatorio, hay más opciones”. Sorprende que este tipo de declaraciones las de un alto dirigente de la MUD.

El 10 de junio de 2016, la colega Elvia Gómez entrevistó a Timoteo Zambrano, quien lanzó todo tipo de alabanzas para el expresidente de Colombia, Ernesto Samper (quien ha sido cuestionado por líderes opositores, entre ellos Henrique Capriles) y la Unasur:

“Yo no puedo dudar de la buena fe de la facilitación. Unasur cumplió una buena tarea en la observación electoral de 2015 (…) Todas nuestras peticiones fueron oídas y las llevaron donde tenían que llevarlas. Para la MUD el comportamiento de Unasur fue satisfactorio (…) Creo que Samper está en la búsqueda de una salida pacífica en este país. Tengo que agradecer que Unasur se esté involucrando en este proceso para evitar males mayores”.

Sobre la función y el comportamiento de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien dirigentes como Capriles y María Corina Machado le han caído a porrazos, por su aparente parcialidad a favor del gobierno de Nicolás Maduro, y quien, según dijo el gobernador de Miranda, viaja a Venezuela en aviones de Pdvsa, Zambrano dijo que “conozco a Zapatero desde hace bastante tiempo, es un hombre de profundo talante democrático (…) No creo que él haya ido a plantear ese tipo de propuesta (la libertad de Leopoldo a cambio del Revocatorio). Me parecería un disparate y estoy seguro de que él no lo hizo”.

Y para que no quede dudas de que Zambrano mete las manos en el fuego por Zapatero, el diputado de UNT y Coordinador de Asuntos Internacionales de la MUD, dijo que “para mí es absurdo que digan esta barbaridad: que Zapatero fue a negociar la libertad de Leopoldo por el revocatorio. Eso sencillamente es un disparate. Eso no está en la mente de Zapatero ni de ninguno de los facilitadores”.

Timoteo Zambrano dio su versión del por qué el tema del Referendo Revocatorio no figuró en la agenda de conversaciones que se llevaron a cabo en República Dominicana, señalando que: “en las conversaciones temáticas no debatimos el revocatorio porque es un derecho que está en la Constitución y que hemos activado. Lo que sí hemos dicho que debe debatirse es el cronograma y la prohibición de las normas sobrevenidas en el CNE que modifiquen el reglamento. Hemos dicho que queremos un cronograma oportuno, para este año. No ha estado bajo ningún concepto en discusión la activación del revocatorio”.

Un tema importante, que no puede quedar por fuera, es la posición de Timoteo Zambrano con relación a la aplicación de la Carta Democrática y las sanciones que viene aplicando el gobierno de Barack Obama al gobierno de Nicolás Maduro. “Nosotros no queremos sanciones, eso nos sacaría del Sistema Interamericano y sería un disparate”, dijo Zambrano.

El coordinador de Asuntos Internacionales de la MUD, ofreció declaraciones ayer viernes 16 de septiembre al diario EL UNIVERSAL, durante las cuales calificó de “inaceptable la posición de 4 países del Mercosur de suspender y expulsar a Venezuela del bloque por considerar que la medida es una maniobra que afecta a miles de emigrantes venezolanos en esas naciones”.

Zambrano calificó de inaceptable la posición de los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay de suspender a Venezuela el próximo 1 de diciembre si no se adecúa al ordenamiento jurídico del Mercosur. Según Timoteo, “de prosperar esa medida, Venezuela también sería suspendida del Parlasur y miles de venezolanos que se encuentran en esos países huyendo de la crisis política y económica tendrían que regresar a Venezuela (…) los gobiernos de esos 4 países lo que quieren es frenar la migración venezolana y buscan una fórmula para sacarlos del Mercosur. El plazo hasta el 1 de diciembre es imposible de cumplir”.

Uno lee las aseveraciones de Timoteo Zambrano y se espanta. Cualquiera pensaría que la declaración la ofreció la Canciller de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Pero no. No es la Cancillería venezolana la que ha emitido ese pronunciamiento. Quien lo ha dicho es nada más y nada menos que el Coordinador de Asuntos Internacionales de la MUD. Aunque usted no lo crea.

Así las cosas, es necesario preguntarse: Cuando Timoteo Zambrano declara y dice lo que dice, ¿lo hace a nombre de la MUD o lo hace a título personal? ¿A quién le rinde cuentas Timoteo Zambrano? ¿A Manuel Rosales? ¿A su partido a UNT? ¿A la MUD? ¿O le va a rendir cuentas al país que mayoritariamente quiere salir de Nicolás Maduro? ¿Es la MUD la que no quiere que la OEA aplique la Carta Democrática contra el Gobierno de Maduro o es Timoteo Zambrano? ¿Es la MUD la que no quiere sanciones del gobierno o del Congreso de Estados Unidos contra la administración del exchofer del Metro de Caracas o es Timoteo Zambrano? ¿Es la MUD la que no quiere que saquen a Maduro y su combo de Mercosur o es Timoteo Zambrano?

A Zambrano lo conocí durante los años en que fui militante y dirigente de Un Nuevo Tiempo. Siempre lo tuve como un tipo serio, pero confieso que su comportamiento político, en lo que va del 2016, me tiene realmente desconcertado. Dios quiera y no termine como William Ojeda, Ricardo Sánchez o Heliodoro Quintero. Me permito concluir estas líneas con una pregunta para los jefes de la MUD: ¿Alguien sabe para quién trabaja el diputado Timoteo Zambrano? (Por: Gustavo Azócar Alcalá) /

Twitter: @gustavoazocara