Salvo aquel lejano intento de golpe contra Hugo Chávez, las únicas contrariedades certeras que conspiran contra el gobierno de Nicolás Maduro son su propia identidad y su ecosistema. Este seguidor de los acontecimientos, adhiere a las corrientes analíticas que hoy se hayan en la búsqueda de respuestas que pudieran ligeramente desenmarañar la despiadada masacre que la revolución bolivariana le ha asestado a este exhermoso país durante tantos años, y aún sigue duplicando la apuesta. El fin de la pesadilla aún asoma insondable. Los modos del gobierno, los virajes súbitos, los impulsos antojadizos y todos los errores anacrónicos que pudieran adjudicársele a la revolución hasta el día de hoy, no alcanzarían para inculparla; la revolución es inimputable por sus limitaciones psíquicas.

No obstante y en función de la desesperante necesidad de comprender, de la que hoy es presa la mayoría de la población venezolana, suscribiremos un puñado de sucesos neurálgicos que vale poner sobre el tapete de esta cronología, a la hora de preguntarnos : – ¿Qué nos pasó y cómo llegamos aquí ? La Ley de Tierras : el primer paso concreto con el que Hugo Chávez iluminó sus belicosas intenciones contra los terratenientes y las clases pudientes de su país. La ley de Tierras, que años más tarde inspirara el tratamiento a las importaciones, fue minuciosamente diseñada para que inclusive aquellos agropecuarios que personalmente trabajaban sus campos, no pudieran adaptarse a las normativas impuestas y, en consecuencia deliberada, sus tierras quedaran a merced de la apropiación gubernamental. Y al mejor estilo Unión Soviética stalinista, Cuba o Corea del Norte, el gobierno revolucionario se dedicó sistemáticamente a apropiarse de los bienes de su propia ciudadanía. Pero la Ley de Tierras no se quedó ahí, sino que forjó una suerte de modus operandi que pasó a expropiar empresas multinacionales, shoppings y hasta encontró a Hugo Chávez ordenando por cadena nacional la clave habilitante:

-¡exprópiese! El efecto era tan devastador que más adelante el expresidente reeditó el mismo uso para dictaminarle veredictos al sistema judicial, que por supuesto acataría. Uno de los grandes errores que en la vorágine de las expropiaciones la revolución no contempló, fue que la mano de obra local, y más aún específicamente chavista, no estaba capacitada para reemplazar a las gerencias multinacionales y tomar cartas en la conducción del sector industrial que, velozmente, acusó la decadencia hasta salir de circulación.

El caso Sidor, una joya de la empresa argentina Techint, que fuera elite y orgullo de sus empleados locales, no pudo ser gerenciada por ninguna entidad venezolana y se desintegró. El Sistema Judicial – este ítem resulta el de mayor incontinencia en materia de abusos e insulto a la inteligencia que pudiera haber padecido el pueblo venezolano y que ha ilustrado a la revolución avergonzando a Venezuela ante los ojos del mundo. Tanto los jueces de distritos, como los integrantes de la Corte Suprema, están sometidos a los veredictos que les ordena aplicar la revolución. La Corrupción: formado en el seno de una familia humilde en los llanos del estado de Barinas, Hugo Chávez encarnó la revolución con la férrea intención de endilgarle a la población de buen vivir la responsabilidad de la pobreza ajena y propia, y cobrarles a las clases altas todas las carencias vividas y presenciadas. Así lo hizo. Si bien no sería desacertado decir que durante las cadencias de Pérez Giménez y Caldera, tanto los gobiernos como la elite empresarial resultaron insistentemente deshonestos, ilícitos y explotadores de la clase trabajadora, al punto de generar alrededor de un 70 % de pobreza, y dicho sea de paso engendrar así el terreno fértil hacia la revolución, el chavismo no se quedó atrás, solo cambiaron los colores. Nada de lo que Chávez pregonó en esta materia resultó reparable. Continuaron e incrementaron los negociados no licitados con el Estado y Pdvsa continuó siendo la caja que satisfizo la voracidad de los gobernantes. Como en todo régimen dictatorial, los participantes tienden a diluirse no solo en cantidad, sino también en competencia.

Valdría por ejemplo preguntarse si exgobernantes chavistas como Vicente Rangel estarían hoy apoyando el acontecer de esta revolución. Resulta por demás insoportable seguir escuchando los argumentos oficialistas que continúan recostándose sobre lo que adecos y copeyanos producían hace dos décadas, como si se tratara de una venganza eterna, y propiciándole castigo a nuevas generaciones que nunca estuvieron allí. La revolución exhibe un total vacío argumentista. Los funcionarios que hoy administran ministerios y secretarías gubernamentales no miden la talla profesional ni intelectual para los cargos a los que a fuerza de decantaciones fugaces han llegado sin juicio ni distinción. Penes por panes, me susurró un pajarito, Maduro lo pone duro, y la temeraria golpiza que le propiciaron a Julio Borges en la Asamblea Constituyente, son las caras más auténticas de la revolución bolivariana que aún rige en Venezuela. Tal vez estos ejemplos puntuales sean los que proveen la respuesta y explican la incapacidad natural de estos gobernantes en priorizar las necesidades de la comunidad, reconocer lo que ven, lo que están causando y ya está bueno…hacerse a un lado.

Daniel Teleson