En Pregonero se activó la población entera para luchar definitivamente por el arreglo de las vías, que tantos dolores de cabeza nos ha traído. El desarrollo energético, la producción agroalimentaria y el turismo interno no progresan debido a las pésimas condiciones de esas carreteras tan abandonadas. Con la participación activa de gente conocedora del problema y su solución, creo que los chácaros ganaremos esta pelea tan justa en beneficio de toda esta región.

Mi tía Pulqueria, en su ignorancia, comenta sobre la posibilidad de traer entrenadores norteamericanos para la preparación de nuestros atletas. Dice que sería bueno hacer una visita a liceos y universidades y observar, en toda su magnitud, la actividad deportiva que se desarrolla allí y el sacrificio que deben hacer nuestros especialistas con esta “ingrimitud” de recursos. Esta vieja sí es atrevida con esos comentarios. Lo único que sabe de deporte es cuando sale “esmachetada” al mercado porque llegó papel higiénico. Deben darle una “marallita” de diamante en empujadera con obstáculos.

Cuando no encuentres comida ni medicinas, recuerda el cumpleaños de Fidel y los dolaritos que gastamos los venezolanos en la rumba cubana con torta y kerosene. A mí no me invitaron y eso que he pagado esa fiesta durante tantos años. ¡Cosa más grande, caballero!

Se abre la frontera y solo queda resolver el asunto del contrabando de combustible. Ya planteamos la posibilidad de exigir a cada vehículo que ingrese al país una cantidad considerable de gasolina en su tanque. ¿Que cómo se resuelve eso? Bueno, pregunten a los del gobierno, que para eso les pagan. Otra repelencia a favor de la frontera abierta.

Cuentan que el sapo se inscribió para salto alto en las olimpiadas de los animales. Pegó un brinco tan espectacular que, al caer al piso, pulverizó todos los récords y su propia cabeza. -Nunca aprendió a ubicar la colchoneta, dijo la lagartija, con una sonrisita burlona. Medalla de pellejo con rechifle por este chiste tan malo.

Sería interesante que se transmitiera la Toma de Caracas en cadena nacional a través de los medios financiados con dinero de todos los venezolanos. No te rías, camarada. Así es la democracia participativa y protagónica que soñamos todos.

Mi tío Melquiades orina más de cinco veces durante la noche. Dice que es “normal” en mayores de 70 abriles. Lo que le molesta sobremanera es la pregunta de Pulquería cuando siente que se levanta de la cama: -¿Para dónde vas, mi amor? (Carlos Orozco Carrero)