Siempre la historia reseña que los pueblos reaccionan, sentencian y ejecutan grandes acciones frente a los regímenes que les causan una inmensa crisis, en todos los sentidos, responsable de devorar sin piedad las condiciones de vida y el confort de las personas. Venezuela no es la excepción de la debacle e infelicidad causada por la peor ideología en el mundo, el socialismo, siempre fracasado en los países, donde para desdicha de los pueblos los ha esclavizado, de tal forma que solo produce pobreza, quiebra del desarrollo económico, muertes, exiliados, presos y conculcación de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, en socialismo es común oír: pasar las de Caín (padecer mucho…). Semejante expresión significa que los venezolanos pasamos momentos difíciles por culpa exclusiva de un nefasto presidente, incapaz, sordo, ciego y tozudo, para encarar con eficiencia el sinnúmero de problemas, derivados por el equivocado, inapropiado e inadecuado sistema económico impuesto en forma draconiana al país.

Ante esa agonía para subsistir a la compleja situación que hemos padecido durante diez y siete años, de calamidad del socialismo chavista-madurista, una mayoría aplastante del pueblo exige desde hace varios meses aplicar un mecanismo contemplado en la Constitución Nacional, el referendo revocatorio, para decidir democrática, electoral, pacíficamente la medida de salir del presidente Nicolás Maduro, por su pésimo desempeño en la administración del destino de Venezuela. Tal anhelo colectivo es obstaculizado por el oficialismo a través de cuatro activistas del PSUV, del Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora han actuado como morrocoyes a paso lento, con la finalidad de retardar la realización de esa solución constitucional para descifrar la tremenda crisis que hace añicos las condiciones de vida de los compatriotas.

Para lograr una solución oportuna y adecuada de la celebración del referendo revocatorio en el 2016, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), conjuntamente con densos sectores de la sociedad, ha programado unas cuantas actividades para alcanzar ese objetivo. Entre una de ellas, lo constituyó la celebración de la Toma de Caracas, el pasado primero de setiembre, con la participación de los auténticos demócratas (no al estilo chavista), que les duele el desastre que tiene el país en la actualidad. Esta actividad amenazada, obstaculizada, presionada y saboteada por el oficialismo a todos los niveles, logró imponerse gallarda, democrática y valientemente. No valieron los marramuncias, tropelías y uso de las ventajas del poder, para amedrentar, impedir y asustar a los que querían ir a Caracas a demostrarle al desgobierno madurista que la voluntad y decisión del soberano no las para nadie. No surtió efecto trancar buses en las alcabalas, prohibir los vuelos de avionetas y drones, ni convocar concentraciones del PSUV el día anterior y el mismo primero de setiembre. Tampoco valieron las pamplinadas de Maduro y de algunos de sus fatales secuaces tildando de golpistas a los manifestantes, deseosos de exigir a las comadres del CNE fijar definitivamente el cronograma para recoger el 20 % de las firmas de los electores para la activación del referendo revocatorio.

Quienes asistimos a la concentración del Obelisco de los Italianos, en la avenida 19 de Abril, diagonal al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, y por lo visto en las redes sociales sobre las concentraciones en Caracas, quedamos sorprendidos por las mareas humanas vistas en todos los sitios. La Toma de Caracas confirmó quién tiene el pueblo. Las mismas superaron con creces a las escuálidas aglomeraciones de los socialistas, a pesar del chantaje y amenazas a los empleados públicos y militantes del otrora partido chavista, devenido en el madurismo, que languidece por sus horrores en el manejo del país…

Tales numerosas concentraciones le mostraron al mundo, mediante los videos y redes sociales, así como a la opinión pública nacional, que existe un pueblo hastiado, combativo y dispuesto a dar la pelea; tal como lo hizo en el pasado frente a gobiernos autoritarios y usurpadores de la vocación democrática. En tal sentido, esa manera de quitarse de encima a los malos gobiernos puede repetirse en esta oportunidad, cuando la penalidad es más profunda y drástica por los disparates del gobierno socialista, enfermizo por eternizarse en el poder, a sabiendas del sufrimiento del pueblo. Por eso, con satisfacción repetimos que los venezolanos rugimos y espantamos al chavismo con la apabullante demostración de convocatoria y concentraciones, efectuadas en diferentes sitios del país para exigir un derecho constitucional. Además, para decirle al madurismo que vendrán tiempos mejores y esperanzadores… Adiós socialismo autor de la pobreza y la ruina de Venezuela. (Alejo García S.)

