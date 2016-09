Joven intenta lanzarse de avión en China

Un joven de 18 años intentó lanzarse de un avión de la aerolínea Air China durante un vuelo que iba desde Chongqing a Beijing tras discutir con su novia, informa el Daily Mail.

“Tal vez no somos aptos el uno para el otro, vamos a calmarnos durante dos días”, le dijo la joven a su novio después de pelear por el servicio del avión, relata el medio.

Zhang, como se identificó al hombre, se levantó de su asiento y trató de abrir la puerta de emergencia para lanzarse, sin embargo, los pasajeros lograron controlarlo.

Al aterrizar el avión, ambos fueron llevados a la estación de policía. El joven quedó detenido por un periodo de 15 días, mientras que la dama tuvo que pagar una multa de 200 yuan (30 dólares) por alteración del orden en transporte público.

“Realmente no me quería matar, solo quería asustarla. No sabía las consecuencias, de lo contrario no habría hecho algo tan tonto”, expresó Zhang durante el interrogatorio con los funcionarios policiales.

(Martín Fernández/Redacción Web)