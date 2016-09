El hombre publicó una foto de su esposa en la reconocida página de compra y venta “Ebay”, pero no contaba con que en tan solo dos días las ofertas alcanzaron los 100.000 euros. Lascaracterísticas del “objeto” a vender decían cosas como: “Buena en la cocina, no es nueva pero aun puede recorrer varios kilómetros, hace ruido a menudo. Una vez realizada su compra no se puede devolver nunca más”.

El hombre recibió un sinfín de propuestas, entre ellas: Autos de lujo, departamentos completamente equipados y cifras monetarias bastante elevadas. Ante la polémica el esposo aclaró que se trataba solo de una broma y que no cambiaría a su mujer por nada. Unos días después, Ebay decidió eliminar el anuncio por considerarlo “inapropiado”.