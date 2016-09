“Yo le estoy echando muchas ganas. He aguantado unos dolores que ni los del cáncercon su radiación eran tan fuertes (…) Si es así, buscaré una salida que me acomode porque no quiero vivir con tantos dolores (…) Queda la posibilidad de que quede caminando mal, torcido o con muchos dolores y de ser así buscaré en tomar una salida que me acomode y me voy al otro mundo”, dijo el actor al programa de televisión.

García, hace un mes mientras realizaba un paseo en su nuevo automóvil todo terreno tuvo un grave accidente que le dejó consecuencias en la espalda e inmovilización el 95 % de su cuerpo.