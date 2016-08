Demandan a Ariana Grande por presunto plagio

La joven cantante del pop, Ariana Grande, cuestionada por sus escándalos en torno a su vida amorosa, vuelve a ser impactada por la prensa esta vez por un hecho más serio: una denuncia de plagio.

El demandante identificado como Alex Greggs, afirma que el éxito de Ariana One last time, es una copia de Takes all night, tema que él redactó en el 2012, en una pista de música electrónica para el cantante Skye Stevens.

El compositor alega que las canciones son tan parecidas que “no fueron creadas independientemente la una de la otra”, por lo que exige una compensación monetaria de 150,000 dólares.

Según información de Equilibrio Informativo, Greggs también culpa al DJ David Guetta por ser el autor original de la canción One last time, y a Universal Music, por ser el sello discográfico dueño de los derechos. Ariana Grande no se ha pronunciado al respecto.