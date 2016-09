Lady Gaga por fin desvela los dos datos más esperados de su nuevo disco.

El álbum se llamará Joanne y se estrena el 21 de octubre de 2016.

Una semana después de lanzar el primer single, Perfect Illusion,Gaga anuncia que su nuevo trabajo tendrá el mismo nombre que su tía, fallecida en los años setenta (antes de que ella naciera). Además, este nombre también homenajea a sí misma, ya que ella se llama en realidad Stefani Joanne Angelina Germanotta.

