La cantante Lila Morillo decidió hablar sobre el estado de salud de su exesposo, José Luis Rodríguez, luego de que en días anteriores realizara una presentación conectado a una bomba de oxígeno.

“Él está empeñado en decir que va a morir en las tablas. Yo pienso que nadie que se encuentre en esas condiciones debe salir a un escenario, más cuando sabe que el mundo entero lo está viendo y está pendiente de él”, dijo en una entrevista ofrecida a Venevisión.

La zuliana dijo que Rodríguez debería retirarse de los escenarios, pues ante todo está la salud, publicó El Nacional.

“Yo clausuro, yo me retiro porque más importante que la salud no hay. Y si es de meterme a un hospital me meto, todos sabemos que él está delicado, que tiene un problema pulmonar que él mismo lo ha comentado” agregó.

Por último, la cantante envió un mensaje a quien fue su esposo durante varios años.

“José Luis, desde Venezuela, te enviamos un abrazo, eres uno de los mejores nuestros y realmente nos duele lo que te está pasando. Que te recuperes totalmente y que salgas al ruedo como siempre te hemos visto, como todo un Puma”, acotó.

Esta semana, el cantante venezolano sorprendió a sus seguidores tras ofrecer un concierto en Colombia conectado a un tanque de oxígeno. “El Puma” fue diagnosticado en el 2000 de una fibrosis pulmonar incurable.