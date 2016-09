Hemos consultado a más de 5 pediatras, dos alergólogos y por último un gastroenterólogo. Son muchas las opciones para el diagnóstico pero voy a resumir: la primera opción es que el bebé haya estado alimentándose con el primer líquido que extraía del seno, que es de característica clara y alto en azúcar, sin llegar a la parte más nutritiva y balanceada de la leche materna. Esa azúcar irrita el intestino del niño hasta hacerlo sangrar. La otra opción es alergia a algún alimento, aún no identificado, que forme parte de la dieta de su mamá, quien ya se ha quitado un buen porcentaje de sus comidas regulares. Otras de las opciones son un pólipo o una malformación congénita llamada "Divertículo de Meckel", pero por ahora, el plan es descartar las dos primeras. Nos indicaron dejar que su intestino descanse por un par de días antes de reactivar la lactancia, usando una fórmula especial preescrita por el médico. Estamos atentos a cómo luce el pañal después de la evacuación pero gracias al cambio de rutina ya tiene unas cuantas horas sin hacer. Lo bueno de eso es que nos preocupamos menos por el estado anémico en el que puede entrar con la pérdida sangre mientras damos tiempo a que sane por dentro. Gracias por sus maravillosas energías y buenos deseos. La familia Mendoza les agradece de todo corazón.

