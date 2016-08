La ex Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, confirmó a través de su su cuenta personal en la red social Instagram su apoyo a la marcha del 1° de septiembre (1S) en Caracas que convoca la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con una fotografía donde se le puede ver en un avión con destino a otras latitudes fuera del territorio nacional, Fernández, expresó sentir que “le robaron a Venezuela”, explica Últimas Noticias.

“El 1 de septiembre en donde quiera que esté saldré a levantar mi voz, porque no me gusta ni soporto ver cómo me roban mi país”, aseguró la venezolana, quien a su tiempo exhortó a la reflexión a quienes a su juicio “han dañado” el país.