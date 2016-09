El cantante estadounidense, Steven Tyler, sorprendió a su público al aparecer en su más reciente concierto, en la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos), usando una gorra con la bandera de Venezuela.

Anteriormente, el rockero ya había manifestado su preocupación por la actual situación venezolana. En 2014, durante las protestas estudiantiles, por su cuenta personal en la red social Twitter @IamStevenTcomentó: “Ellos no pueden ser escuchados pero nosotros sí… Alcemos la voz #OremosPorVenezuela”, reseñan diversos.

Steven Victor Tallarico, mejor conocido como Steven Tyler, es un músico, líder y vocalista de famosa a banda de rock de Estados Unidos, Aerosmith. En 2008 la revista Rolling Stone lo eligió como uno de los 100 mejores cantantes de la historia y colocó en el puesto número 57 como uno de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos.

THEY CANT BE HEARD BUT WE CAN…PLEASE SPEAK UP!!!! #PRAYFORVENEZUELA

— Steven Tyler (@IamStevenT) 21 de febrero de 2014