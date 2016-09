Denuncian “injusticia” en Hidrosuroeste al obligar a pagar el servicio con tarjeta

Haydee Jaimes, vecina de La Concordia, hizo un llamado al presidente de Hidrosuroeste, Jacinto Colmenares, para que reconsidere la situación que cree “fuera de lo normal”, de obligar a los usuarios a pagar el servicio de agua con tarjeta de débito o por internet, haciéndole “perder tiempo a la gente”.

La ciudadana expresó preocupación por la situación y la consideró “injusta, porque lo que se está haciendo con el pueblo no está bien. No pueden ponernos a perder el tiempo con el pago del servicio de agua, porque no puede ser justo que haya que ir a la oficina a buscar la cuenta, después ir al banco a pagar 30 o 300 bolívares, o más de agua, pasando dos o tres horas en el banco, para después volver a la oficina con el recibo y a hacer otra hora de cola para entregarlo y que le den a uno el recibo de que ya canceló”.

De acuerdo con la usuaria, “la atención no es buena, porque hay que esperar a que a la señorita le “ronque” para que empiece a atenderlo a uno y termine de hablar con los demás empleados, cuando quiere es que pasa a las personas que están esperando a que sean atendidas”.

— La empleada del edificio El Ángel me dijo que el cobro con tarjeta es una orden del general Colmenares que, según dijo, cree que los empleados lo están robando, pero ¿será que él cree que todas las personas de los barrios tienen tarjeta para pagar el servicio del agua? –se preguntó.

Jaimes comentó que le pidió a una señora que le pagara el recibo del servicio de agua por Internet y le hizo el favor, “pero cuando volví a pedirle el favor al mes siguiente, me cobraron junio, habiéndolo pagado, porque el servicio es tan malo que ni siquiera revisan quiénes son los usuarios que pagan, y hay que imprimir el “bauche” –recibo de pago del banco-, entonces después de pelear porque me cobraron otro mes, me dijeron que me esperara hasta agosto, y bueno ya resolvieron”.

Denunció también que “ahora no llegan los recibos a las casas “y se acumulan los meses y mandan a cortar el servicio para cobrar la reconexión, y todo el problema es porque ya no reciben en efectivo, lo cual no es tan lógico, porque si fueran sumas elevadas, está bien, pero son pequeñas sumas que pagan en las casas, que unos pagan hasta dos bolívares, otros veinte, treinta y hasta trescientos, no entendemos tanta humillación”.

Virginia Zambrano, quien acompañaba a Jaimes, dijo que el miércoles tomó las dos horas de cola en la oficina de Hidrosuroeste de La Ermita, y las perdió porque “solamente había un funcionario trabajando, y de ahí a que alguna persona mayor, o las demás, resolvieran el problema de la clave, del bloqueo de su tarjeta, y otra situación, se pasa el tiempo, cuando deberían atender bien a quienes sacrifican el almuerzo para ir a pagar el servicio”.

De allí que el llamado de las vecinas de San Cristóbal y usuarios de Hidrosuroeste es al presidente de la empresa, para que reconsidere la forma de pago y vuelva a cobrar en efectivo porque, como dicen las denunciantes, “son pocos montos que no valen la pena pagar con tarjeta y sobre todo perder tanto tiempo”. (MSV)