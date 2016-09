El banco norteamericano Citibank renunció a su condición de ser la encargada de hacer pagos de varios bonos emitidos por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El banco informó en julio a inversores que ya no serviría como el agente de pagos de los bonos PDVSA 2016, 2017N, 2021, 2022, 2024, 2026 y 2035.

En noviembre, Pdvsa debe pagar una amortización de unos 2 mil millones de dólares del bono 2017N, una pesada carga para la firma que debe cumplir sus compromisos en momentos de bajos precios del crudo y una aguda crisis económica.

Al menos tres inversores consultados explicaron que recibieron varias comunicaciones, una por cada bono de la estatal, exceptuando los PDVSA 2017, 2027 y 2037, que tienen un agente de pagos diferente.

La carta no indica la razón de la decisión.

Citibank, propiedad de Citigroup Inc., confirmó la veracidad de la nota, pero no agregó detalles, citando su política de no comentar asuntos que involucran a sus clientes. Pdvsa tampoco ofreció comentarios adicionales.

Argumentando una revisión periódica de gestión de riesgos, Citibank dijo en julio que dejará de prestar servicios bancarios de corresponsalía en determinadas cuentas en Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro denunció que el banco cerraría las cuentas del Gobierno en un plazo de 30 días.