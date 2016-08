El presidente Juan Manuel Santos aceptó oficialmente la autorización del Congreso para realizar el plebiscito con el que los colombianos deberán decir si aprueban o no lo acordado en La Habana, Cuba, entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC tras casi cuatro años de diálogos.

“Damos un paso más hacia la paz”, dijo Santos desde Bogotá donde firmó el decreto para el plebiscito. “El Congreso avaló la convocatoria del plebiscito, es ahora una realidad, acabo de firmar el decreto que lo convoca y con las reglas necesarias para su evolución”.

Santos reiteró que la firma será el 2 de octubre (en 33 días) y reveló la pregunta que deberán contestar con un sí o no es:

¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

“La pregunta es clara, sencilla, no da lugar a ninguna confusión. La Corte nos dio un mandato muy claro también y que la pregunta tuviera estas características claras, sencillas. No es una pregunta retórica sobre si los colombianos quieren o no la paz”, añadió el mandatario.

Las delegaciones negociadoras del Gobierno de Colombia y las FARC, junto con los países garantes, firmaron en La Habana un histórico acuerdo final y definitivo de su proceso de paz y fin del conflicto entre ambas partes.

El anuncio marca un punto definitivo en los casi cuatro años de negociaciones y 52 años de conflicto. No se trata de la firma del acuerdo, sino del final de la negociaciones, un paso histórico para el país.

En la fecha establecida los colombianos irán a las urnas para decidir si aceptan o no el paquete total de acuerdos que se alcanzaron en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Colombia y las FARC tras casi cuatro años de negociaciones.

Santos también se refirió al cese del fuego definitivo que entró en vigor en Colombia este lunes a partir de las 00:00 horas siguiendo los anuncios del presidente Juan Manuel Santos y del líder de la guerrilla Timoleón Jiménez, alias Timochenko.

En un pronunciamiento desde La Habana, lugar donde se firmó el acuerdo de paz, Timochenko ratificó lo dispuesto por Santos el pasado jueves.

“Ahora sólo falta que le den un sí para enterrar medio siglo de guerra y comenzar una nueva era, la era de la paz. Tenga por seguro que tendrá toda garantía para hacer campaña por el sí y por el no y para votar con tranquilidad. Ahora sólo falta el pueblo colombiano. Falta que el pueblo le diga sí a este acuerdo que va a cambiar la historia del país”.

El Centro Democrático, principal partido opositor el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en cabeza del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe hará la campaña por el ‘no’.

El expresidente César Gaviria, será el jefe de la campaña por el ‘sí’.

Así funciona el plebiscito

La Corte Constitucional de Colombia estableció una reducción en el umbral de aprobación del 25% al 13%, lo que se traduce en 4,3 millones de votos aproximadamente necesarios para la aprobación del documento.

El acuerdo contiene pactos en reforma rural integral, en participación política —que contempla que las FARC tendrán voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir la implementación de acuerdos—, cese del fuego bilateral —que incluye reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil—, solución al problema de las drogas ilícitas, establecimiento de una comisión de verdad y un sistema de justicia y reparación y finalmente detalla los mecanismos de implementación y verificación.

El plebiscito tendría una sola pregunta que se podrá responder ‘sí’ o ‘no’ sobre la aprobación del contenido del acuerdo final de paz.

El plebiscito puede fracasar, de tres formas:

La primera es que aunque gane el ‘Sí’, el número de votos no alcance el llamado “umbral de aceptación”, es decir mínimo 4,3 millones de votos.

Un segundo escenario en el que fracasaría la refrendación del acuerdo es que el ‘Sí’ alcance el umbral pero que gane el ‘No’ por mayoría.

Una tercera posibilidad es que simplemente gane el ‘No’ y el si no logre superar el número de votos requeridos por el umbral.

La decisión que emane del plebiscito será vinculante políticamente más no legalmente. Es decir: una decisión positiva en el plebiscito no implica necesariamente la incorporación de los acuerdos de paz a la constitución o al ordenamiento jurídico del país.