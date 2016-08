Dilma Rousseff: Estamos a un paso de concretar un golpe de Estado

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, manifestó este lunes que no ha cometido “ningún crimen de responsabilidad” y el juicio político en su contra va a producir una rotura del hilo constitucional en Brasil, porque en su opinión el proceso “viola a la democracia”.

“Estamos a un paso de concretar un golpe de Estado. Yo no cometí ningún crimen. No cometí ningún crimen de responsabilidad. No cometí los crímenes por los que se me acusa (…) Lo que está en juego aquí es el respeto a la voluntad del pueblo”, publico Globovisión en su portal web.

La mandataria durante su defensa desde el Senado, dijo que el juicio ha estado viciado desde el comienzo, y afirmó que ha sido propiciado, tras su elección en las pasadas elecciones presidenciales de 2014 con más 54 mil millones de votos, que desde su óptica fue “un golpe duro” para los sectores conservadores del país.

También, dijo que el Impeachment es una vía utilizada por sus adversarios para acceder al poder de forma “obsesiva”, a través de un “silencio cómplice de los grandes medios de comunicación”.

En este sentido, ratificó que su lucha ha sido siempre por “la democracia, la verdad, la justicia y el pueblo brasilero”, dijo desde el Senado Federal.

“He sido intransigente en la defensa de la gestión del trabajo público, por eso con las acusaciones no puedo dejar de sentir el gusto áspero y amargo de la injusticia”, manifestó la Mandataria, en su comparecencia.

“Igual que en el pasado estoy resistiendo; resisto, no esperen que quede callada”, aseguró.

En la jornada de este lunes se interrogará a la presidenta y posteriormente se dará inicio al debate de los 81 senadores, quienes dispondrán de 10 minutos cada uno para sus deliberaciones