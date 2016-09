El Gobierno de Estados Unidos concedió por error la ciudadanía estadounidense a 858 inmigrantes que tenían órdenes de deportación o habían sido anteriormente deportados bajo otra identidad, según ha revelado este lunes un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Los inmigrantes nacionalizados, procedentes de países de interés especial para la seguridad nacional o con un alto índice de fraude migratorio, utilizaron un nombre o una fecha de nacimiento diferentes para solicitar la ciudadanía estadounidense ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). El informe no precisa de que países procedían los inmigrantes.

Este grave fallo de seguridad ocurrió porque “ni el archivo digital de huellas digitales del DHS ni el de la Oficina Federal de Investigación (FBI) contienen todas los viejos registros de huellas dactilares de personas anteriormente deportadas”, reveló el inspector general John Roth en su informe, publicado por El Mundo.

Sus huellas dactilares no se encontraban en el archivo digital de huellas del DHS porque “las tarjetas en papel de huellas dactilares tomadas antes de 2008 no se habían digitalizado de forma sistemática” e incorporado a las bases de datos digitales, ha revelado el informe. Además las autoridades migratorias no siempre enviaban una copia de las huellas dactilares al FBI.

El inspector general advirtió de que el hecho de que los archivos digitales estén incompletos puede hacer que USCIS conceda la ciudadanía estadounidenses a aquellos que no sean elegibles o traten de obtener la ciudadanía de forma fraudulenta, al no tener los oficiales de inmigración acceso a un historial criminaly migratorio completo de esa persona, tal y como parece que ha ocurrido en estos casos.

“Esta situación crea oportunidades para que personas puedan obtener los derechos y privilegios de la ciudadanía estadounidense mediante fraude. Para prevenir el fraude y garantizar un examen exhaustivo de las solicitudes de naturalización, USCIS necesita acceder a estos registros de huellas dactilares”, ha explicado Roth.

El fallo podría afectar a la seguridad nacional

Se trata de un grave fallo, que podría afectar la seguridad nacional. El informe recuerda que, como ciudadanos naturalizados, estas personas obtienen los derechos y privilegios de la ciudadanía estadounidense, incluyendo la posibilidad de trabajar en la policía, obtener una autorización de seguridad para realizar trabajos sensibles desde el punto de vista de seguridad y patrocinar a otros familiares extranjeros para que puedan emigrar a Estados Unidos legalmente.

El informe ha revelado que al menos tres individuos que lograron la ciudadanía después de haber sido deportados bajo una identidad diferente obtuvieron credenciales para trabajar en aeropuertos comerciales o instalaciones marítimas y buques. Tras ser identificados, se les retiraron dichas credenciales.

Siguiendo las recomendaciones de la Oficina del Inspector General, las autoridades estadounidenses planean digitalizar e incorporar al archivo digital todos los registros de huellas dactilares existentes y revisar los casos en los que se haya detectado un posible fraude.