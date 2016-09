Varios artefactos explosivos han sido encontrados en la noche del domingo en el interior de una mochila, que estaba abandonada en una papelera en Elizabeth, en Nueva Jersey. La mochila, que podría contener explosivos de fabricación casera, explotó al ser localizada cerca de una estación de tren de la localidad, informan medios locales.

El paquete explotó esta madrugada mientras era examinado por un robot de la brigada de explosivos, que iba a proceder a su deflagración, indicó el alcalde de Elizabeth, Chris Bollwage, según la emisora NBC. Así se observa en este video colgado por Sky News.

