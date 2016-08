Caracas.- (EFE).- Un grupo de encapuchados, a bordo de una camioneta blanca sin placas, lanzó este martes bombas molotov y excrementos contra la sede principal del diario venezolano El Nacional, ubicado al este de Caracas, denunció el periódico en su página web.

En el lugar dejaron un panfleto dedicado al director de ese diario, Miguel Henrique Otero, firmado por una organización identificada como “Chama pueblo en rebelión”.

En el papel se lee: “Miguel Henrique Otero: abiertamente expone su posición de conspirador en contra del pueblo y la revolución bolivariana. Que te quede claro que somos un pueblo libre, soberanoy patriota, no dejaremos que los apátridas como tú vuelvan a gobernar. Hoy te decimos no volverán, no volverán”.

El Sindicato del Colegio Nacional de Periodistas venezolano (SNTP) aseguró a través de la red social Twitter que los hombres que atacaron El Nacional gritaban que el diario “traicionó al país”.

El SNTP recordó que este es el segundo ataque que recibe este diario venezolano y el cuarto a sedes de medios de comunicación en el país caribeño “en los últimos tres meses”.

El pasado junio, un grupo de encapuchados intentó penetrar en la sede de este medio impreso, rayaron la fachada externa y arrojaron excremento contra el puesto de seguridad, junto con panfletos que también estaban firmados por el grupo que se identifica como “Chama pueblo en rebelión”.