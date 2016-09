El dirigente del Psuv, Freddy Bernal, pidió a los dirigentes de la oposición mantener las manifestaciones en el marco de la Constitución. A los oficialistas les instó a no caer en provocaciones y estar prestos a defender el gobierno de Nicolás Maduro.

En entrevista a VTV, dijo, “a la dirigencia opositora aquí están las reglas claras en la Constitución, ustedes pueden protestar, pedir el referendo en el marco de la Constitución, no transformen una ciudad hermosa de paz en una de violencia odio. A los chavistas con alegría, con consignas, con la familia a la calle”.

Para el dirigente lo de la llamada transición no existe, “conmigo no cuenten, que si yo voy a la transición de la derecha, no se vistan que no va, éste estará en la primera línea de combate con el pueblo de Venezuela”.

“El último mes hemos recorrido el país, y te puedo decir que después de la derrota circunstancial en la Asamblea el partido quedó golpeado, el partido estaba resentido por la derrota electoral, hoy hay un partido moralizado en la calle, con conciencia. He ido a las grandes movilizaciones, en Cumaná, Zulia, Miranda y Vargas, hay un partido en la calle en situación de combate” citó Unión Radio.

Bernal dijo que se mantienen alertas los servicios de inteligencia y la militancia, “no caer en provocaciones, no obstaculizar las fuerzas públicas, estar listos al mando del mando político de alguna concentración especial frente al CNE o Miraflores; listos para movilizarnos y contener cualquier arremetida contra el presidente Nicolás Maduro”.