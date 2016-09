Nueva York.- (AFP) – Los cancilleres de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay celebraron su primer encuentro sin Venezuela tras haber negado a Caracas la presidencia de Mercosur, informaron fuentes diplomáticas el lunes en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Los ministros José Serra (Brasil), Susana Malcorra (Argentina), Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Eladio Loizaga (Paraguay) firmaron un acuerdo, cuyas tratativas se remontan al mes pasado, en el que determinan que Uruguay se ocupará de las negociaciones de Mercosur con la Unión Europea, según un documento obtenido por la AFP fechado el domingo.

La ausencia de Venezuela en este documento no llama la atención, dado que este país nunca participó en las negociaciones entre ambos bloques, explicó una fuente de la cancillería brasileña que pidió anonimato.

No obstante, Caracas expresamente no fue invitada a la reunión de cancilleres de Mercosur del domingo en Nueva York, añadió la fuente.

José Serra dijo a periodistas que se discutieron temas comerciales y que, en cambio, no se habló de la transición política de Brasil tras el juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff ni de la situación de Venezuela.

“No se habló de Venezuela. Lo que se habló fue del deseo de que el asunto de Venezuela no quedara atravesado”, dijo.

Es la primera vez que los miembros de Mercosur se reúnen luego de que, el miércoles pasado, los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciaron en Rio de Janeiro que asumirán de manera colegiada la presidencia rotativa del bloque, que le correspondía este semestre a Venezuela.

Los cuatro miembros presionaron a Venezuela a cumplir con sus obligaciones (en materia aduanera y de derechos humanos) como máximo hasta el 1 de diciembre, o quedará expuesta a ser suspendida.

El presidente de Brasil, Michel Temer, se reunió en privado este lunes en la sede de la ONU con su par uruguayo, Tabaré Vázquez, a quien invitó a una visita oficial que tendrá lugar el año próximo.

“Fue un encuentro muy productivo para ambos países”, dijo Temer a periodistas al cabo de la reunión.