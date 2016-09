Caracas- Voceros del Poder Popular, representantes de fuerzas sociales e integrantes de los partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) se movilizaron este miércoles a lo largo del país “en respaldo a las instituciones del Estado, atacadas por sectores de la derecha en su afán de desestabilizar al país, y en defensa de la paz”.

En Caracas, se concentran en nueve puntos: la plaza La Candelaria, Puente Llaguno, El Calvario, plaza Diego Ibarra, avenida Libertador, plaza Morelos, plaza Caracas, La Campiña y la plaza de la Resistencia Indígena, donde habitantes de la capital expresan su apoyo a la Revolución Bolivariana.

“El chavismo no quiere violencia, el chavismo sabe que la victoria es la paz (…) No nos hace falta una agenda, nos llamaron ayer y estamos aquí hoy. Somos de verdad, no somos una agenda mediática”, señaló la diputada socialista Tania Díaz durante una concentración en la Plaza Diego Ibarra, en Caracas.

En Los Teques, capital del estado Miranda, hombres, mujeres, jóvenes, colectivos y movimientos sociales se concentraron en la avenida Bolívar, a la altura de la Alcaldía Guaicaipuro, y en la calle Junín, donde se instaló una tarima para ratificar el respaldo a la Revolución Bolivariana.

“Venezuela, Miranda y Guaicaipuro son territorio de paz y aquí está la militancia revolucionaria y bolivariana diciéndole a todo el país que tenemos que seguir trabajando por la patria y defender nuestras conquistas, pero aún más tenemos que seguir construyendo este nuevo sistema igualitario de justicia sólo posible en Revolución”, expresó el dirigente socialista Francisco Garcés, presente en la actividad.

En el caso de Carabobo, se instaló en la plaza Sucre de Valencia una tribuna antiimperialista como parte de la movilización permanente en defensa de la Revolución, con participación de militantes del Psuv, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), trabajadores de empresas socialistas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Lácteos Los Andes, movimientos sociales, jóvenes, adultos mayores, entre otros sectores de la población.

“Las mujeres revolucionarias estamos resteadas con el compañero Nicolás Maduro, y hay todo un pueblo en pie de lucha dispuesto a defender esta patria y esta revolución ante cualquier amenaza”, expresó María Ochoa, valenciana y luchadora social.

Refirió que las mujeres, como jefas o administradoras del hogar, han sido el sector más golpeado por la crisis económica que ha promovido la oposición venezolana, por lo que seguirán defendiendo el legado del comandante Hugo Chávez, es decir, un modelo de mayor justicia social.