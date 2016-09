Caracas.- El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila, denunció las nuevas trabas que pretende colocar el Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar que se realice el referendo revocatorio al presidente de la República, Nicolás Maduro. También insistió en otras salidas constitucionales para cambiar el gobierno de turno.

“Hoy queremos denunciar los nuevos obstáculos que pretende colocar el ‘ministerio de asuntos electorales’ a más de 12 millones de venezolanos que queremos revocar el hambre, la inseguridad, la falta de medicinas, la corrupción”, dijo Ávila.

Señaló que el CNE pretende colocar solo 1.344 centros de votación y apenas 5.392 mesas, cuando –por ejemplo- el año 2004 se usaron para el RR más de 10 mil maquinas y para las elecciones de delegados del PSUV, colocaron 8.384 captahuellas. “No hay ninguna razón, más allá que evitar que la mayoría abrumadora que queremos salir de este régimen, podamos poner nuestra huella en este momento histórico para rescatar nuestra Venezuela”.

Además de todos estos nuevos obstáculos, Ávila agregó que las rectoras del CNE tienen un objetivo y es “que solo puedan firmar unos 4.367.520 venezolanos o sea unos 1.455.840 diarios, para luego salirnos nuevamente con el cuento de las firmas chimbas o de un supuesto fraude, que por cierto, ya han asomado algunos de sus voceros que el CNE y el MP deben pronunciarse sobre las 8 o 10 mil denuncias que según ellos están hechas”.

Entre las otras trabas que está colocando el CNE, es que ahora los electores tienen que firmar obligatoriamente en la parroquia donde sufragan normalmente, “no como en la recolección del 1 % que podíamos hacerlo en cualquier parte del estado”.

Consideró que con esas condiciones del ente electoral, que por demás violan el reglamento, solo un tercio de los venezolanos que quieran manifestar su deseo de revocar al primer mandatario podrán hacerlo, ya que es insuficiente el número de máquinas y mesas habilitadas para tal fin en el lapso determinado.

Igualmente explicó que se está violando el reglamento al retrasar por más de 45 días, el anuncio oficial de la fecha sin ningún argumento legal. “Por tercera vez recurren a una excusa tan burda, al suspender sus actividades nuevamente según para proteger a sus trabajadores. No podemos aceptar estas condiciones, no podemos permitir que se repita el capitulo del 1 % donde el Gobierno violó el reglamento al no colocarnos los puntos que por ley correspondían”.