Para el economista Luis Vicente León, el referendo este año es un problema crítico para el presidente Nicolás Maduro, razón por la que sostuvo que el retraso en aplicar el mecanismo “no sabemos cuánto pueda durar”.

“El retraso en el referendo no sabemos cuánto puede durar. No puedo proyectar que el referendo va a ocurrir en el año 16, porque un referendo este año significa para el chavismo y para Maduro un problema crítico, porque Maduro saldría en un referendo, pero el chavismo también en una elección a los 30 días, donde ningún chavista ganaría esa elección; entonces, un referendo en 2016 significaría la salida como corcho de limonada de Maduro y del chavismo, por lo menos en el cortísimo plazo, eso unifica al chavismo, aunque sea pegado con chicles en el año 16, mientras eventualmente pueden pasar a una etapa distinta en el 17”, analizó León en una rueda de prensa ofrecida desde la sede de la Cámara Inmobiliaria del Zulia.

León comparte con otros intelectuales como Elías Pino Iturrieta, Ángel Oropeza, Carlos Raúl Hernández, Felipe Pérez Martí y Carlos Alberto González, en una conferencia con motivo del 25 aniversario de la Cámara Inmobiliaria del Zulia y los 50 años de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Sobre la economía, León dijo que “tenemos una demanda infinita de divisas en todos los tipos de cambio oficial que hay en Venezuela, y si hay una demanda no hay ninguna forma de rescatar equilibrios, estás empeorando cada vez más la situación, convirtiendo en una especie de bola de nieve”.

“Está claro que Venezuela vive una crisis, estamos hablando de una situación económica prácticamente inédita, la inflación más alta de la historia, un problema crítico de desabastecimiento, y una pérdida de confianza y de inversión que ha complicado de manera dramática la economía. Pero, además, el Gobierno ha tomado unas decisiones en término de ajuste, devaluación, contracción en el ingreso y en el gasto público, es decir, ha tomado algunas medidas que, incluso, tienen tendencia correcta en la crisis como la que vivimos y, sin embargo, ha sido el peor ajuste que podamos recordar”.

Agregó que “ha sido el peor ajuste porque ha tomado todos los costos de un ajuste económico sin ningún tipo de beneficios, porque ha sido desarticulado, no es un modelo integral, no rescata confianza, no abre los mercados, no invita al sector privado a participar en la solución del problema, sino lo contrario, lo hostiliza”. (Cortesía de Panorama)