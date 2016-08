Henrique Capriles condena obstáculos para entrar a Caracas

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, dijo que durante su recorrido por la ciudad pudo ver calles vacías “como si fuera un primero de enero, esperando para salir directo a llenar las tres grandes avenidas”.

La oposición convocó a marchar este primero de septiembre desde siete puntos para desembocar en tres avenidas; Libertador, Francisco de Miranda y Río de Janeiro.

“Hay que condenar que se autorice a la Guardia y a la Policía Nacional para montar guarimbas, que no permiten a venezolanos vienen de occidente y oriente, para unirse a la marcha”. Dijo Henrique Capriles en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Capriles instó a las personas que se consigan con cierres en las vías, que se bajen y exijan que abran el paso.

Aseguró que hoy “vamos a demostrar que somos mayoría con una solución, que está en nuestra constitución: el referendo revocatorio”.

Advirtió que no se trata de un mitin, que no es una bailoterapia, es una actividad novedosa. También, dijo que a la oposición no le interesa ir a Miraflores. A las dos de la tarde termina la actividad con la lectura del manifiesto, que leerá Jesús Torrealba como secretario ejecutivo de la MUD, informó Capriles.

Aseguró que esperan que la convocatoria supere el millón de personas. “No cabemos en la avenida Bolívar, por eso escogimos las tres avenidas”.