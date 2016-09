Caracas.- Leopoldo López estaría dispuesto a reunirse con representantes del Gobierno, siempre y cuando se cumpla con las condiciones que fueron establecidas por la Mesa de la Unidad, según informó este jueves su esposa, la activista de Derechos Humanos Lilian Tintori.

Tintori dijo que Leopoldo ha pedido que alguien del Gobierno hable con él. Indicó que López envió una carta a Aristóbulo Istúriz exigiendo la Comisión de la Verdad, que aún no se ha dado, para llevar adelante el diálogo. Expresó que no se han cumplido las condiciones planteadas, porque no se abrió el canal humanitario, ahora hay más presos políticos y tampoco se ha dado la fecha de la recolección del 20 % de manifestaciones de voluntad para convocar el referendo revocatorio.

Por otro lado, Tintori aseguró que el referéndum revocatorio debe ser este año, debido a que el país ya se encuentra en una grave crisis, que no se puede repetir. “La fecha del 20 % la tienen que dar antes del 15 de septiembre, para que el revocatorio sea este año (…) no la pueden dar después porque no da tiempo”, explicó durante una entrevista en programa del canal Globovisión.

—Según la Constitución -dijo-, los tiempos sí dan para realizar el revocatorio este año, y agregó que de volver a convocar otra concentración, el número de personas superará el millón que estuvo el pasado jueves primero en la llamada Toma de Caracas.

La activista dijo que Maduro no ha autorizado la apertura del canal humanitario para la entrada de insumos médicos al país, a pesar de que ve cómo los niños no se pueden curar. “Eso es exterminio”, aseguró.

“Estoy segura (de) que mucha gente del Gobierno no está de acuerdo con lo que está pasando”, dijo para concluir.