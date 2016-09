Durante el fin de semana, diversos medios reprodujeron las declaraciones de José Luis Montoya, presidente de la Central Única de autos libres y por puesto, quien anunció la entrada en vigencia, este lunes, de un aumento en la tarifa del pasaje de la ruta urbana a 60 bolívares, reseñó Radio Nacional de Venezuela.

Molina, en su cuenta en Twitter informó que continúan las conversaciones para alcanzar un “ajuste necesario”, no obstante, un incremento unilateral de la tarifa sería ilegal.

Recordó que el sector transporte cuenta con el apoyo del gobierno nacional, por lo que exhortó a los trabajadores del volante a no prestarse al juego de quienes buscan desestabilizar al país.

No es cierto. Se sigue trabajando para llegar al ajuste necesario. Hacerlo unilateralmente sería violar la ley!! https://t.co/KVVAcfOcL2

No es cierto. Aún no hay ajuste. Quien lo haga viola la ley. No inciten a cometer delitos contra el pueblo. https://t.co/CgCUtJaosL

— Ricardo Molina (@ramolinap) 19 de septiembre de 2016