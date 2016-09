Caracas.- Dirigentes de la Mesa de la Unidad, MUD, denunciaron este viernes que la policía política, Sebin, pretende detener al alcalde David Smolansky , por supuestamente haber mentido respecto de las condiciones en que se encuentra detenido el ´dirigente de Voluntad Popular Yon Goicoechea, detenido hace pocos días por el cuerpo policial.

La denuncia responde a una citación que este jueves hizo el organismo de inteligencia al alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo.

Smolansky, que al igual que Goicochea es dirigente del partido Voluntad Popular (VP), decidió no comparecer en la sede del Sebin a la que había sido citado y en cambio, se desplazó a las oficinas principales del Ministerio Público en el centro de Caracas.

“Ante esta payasada que ha presentado el Helicoide (sede del Sebin en Caracas) les digo que no voy a caer en su trampa cazabobos, he introducido ya un escrito ante la Fiscalía General de la República”, dijo el alcalde en un mensaje grabado que difundió en su cuenta de Twitter.

A la sede de la Fiscalía en Caracas también acudieron el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, y la diputada Delsa Solórzano, entre otros opositores, para manifestar solidaridad con Smolansky.

Torrealba dijo a los periodistas que el Sebin no tiene potestad para citar a ningún ciudadano pues esta es una función de la Fiscalía.

“Smolansky está siendo objeto de una persecución judicial absurda, de una provocación por parte de una cúpula corrupta e ineficiente que quiere empujar al país al barranco de la violencia”, señaló el portavoz de la MUD.

Ramos Allup, por su parte, aseguró que el Sebin “no puede llamar a los tribunales y a los jueces de la república para que priven de libertad a gente que no ha cometido delito alguno”.

Allup acusó al Sebin de estar “en plan de incriminar a la disidencia, de criminalizar a la oposición y de tomar decisiones que no le competen”, en vez de ocuparse “de proveer los expedientes correspondientes cuando existan delitos”.

Apuntó que la oposición debe agotar las instancias nacionales antes de recurrir a los organismos internacionales para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro por lo que considera una muestra más de las acciones de represión contra la disidencia.

“Que sepa el Gobierno que ni judicializando, ni criminalizando a la disidencia ni con sus procedimientos amañados, ni con su policía represiva ha logrado contener el ímpetu creciente de los venezolanos que quieren salir democráticamente de este Gobierno”, afirmó.