“Pedir referendo revocatorio no es oponerse a la paz”

Caracas.- El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), monseñor Diego Padrón, afirmó ayer que exigir la fecha del referéndum revocatorio presidencial no significa oponerse a la paz, esto luego de que el chavismo sostuviera que la oposición buscaba generar violencia con la marcha que se realizó el jueves.

“Este es un momento muy importante para el Gobierno y también muy importante para el pueblo venezolano, que está pidiendo ya una fecha de revocatoria y eso no se opone a la paz; por eso dije que había que desmentir al Gobierno y al presidente (Nicolás Maduro), cuando dice que el revocatorio se opone a la paz”, dijo Padrón a la emisora de radio privada Circuito Éxitos, en Caracas.

En ese sentido, resaltó que el pueblo “elige con votos y el pueblo también destituye con votos”.

A juicio de Padrón, “oponerse” o “impedir la expresión” de un pueblo refleja la actitud “anticonstitucional”, “antidemocrática” e “inmoral” del Gobierno.

El pasado jueves, opositores y chavistas se manifestaron en las calles de Caracas; los primeros se concentraron en el este para exigir al Poder Electoral que establezca la fecha de un referendo que revoque el mandato del jefe de Estado venezolano, y los segundos en el oeste en rechazo al referendo y en “defensa de la paz”.

Sobre el normal desarrollo de ambas manifestaciones, el representante de la Iglesia católica expresó su satisfacción y felicitó al pueblo venezolano “por su actitud”.

“Tanto de un sector como del otro, el pueblo ha tomado consciencia de que la violencia no nos lleva a nada; aquí el único violento ha sido el Gobierno”, agregó.

Padrón reiteró que el Gobierno debe escuchar a los ciudadanos que, afirmó, tienen necesidades, angustia y zozobra a causa del desabastecimiento, “el dolor por la falta de medicinas”.

La Iglesia católica venezolana ha solicitado al Gobierno de Maduro, en reiteradas oportunidades, que permita la celebración del referendo revocatorio este año, debido a que, aseguran, es la voluntad del pueblo. (EFE)