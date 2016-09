Ramos Allup: El interés de la oposición es terminar la marcha en paz

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y dirigente político de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, aseguró que el único interés de la oposición es terminar la marcha en paz y leer el documento al final de la actividad, que contiene las futuras acciones de la coalición opositora.

A su llegada el presidente del parlamento venezolano hizo referencia a las acusaciones del mandatario sobre su discurso racista a lo cual argumentó que quizás fue una confusión o malentendido, publicó Ultimas Noticias en su portal web.

“Dijo que era un discurso racista, yo jamás he seguido en ninguno de mis discursos, ninguna frase que tenga que ver con racismo alguno, yo creo que él se equivocó e iba a decir fascismo y dijo racismo, lo que pasa es que el presidente tiene mucho nervio porque ha visto que no es una movilización política, no son los partidos, ni siquiera es la mesa, es mucha gente” dijo.

Asimismo, Allup hizo referencia a un posible allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la oposición dijo que “no nos pueden meter presos ni allanar nuestra inmunidad parlamentaria, porque no hemos cometido delito”, expresó.

Allup, también comentó que con la medida de prohibir los drones el gobierno trata de invisibilizar nuestra marcha, pero no lo van a lograr, porque los medios ya están ubicados estratégicamente para captar las imágenes.