Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) pretende convertir la recolección del 20% de las firmas para activar el Referendo Revocatorio presidencial en “una trampa”, declaró el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, quien indicó que “si el lunes las rectoras del CNEl insisten en la estrategia del silencio se van a encontrar con un pueblo en la calle”.

Dijo que las condiciones que pretende fijar el organismo comicial para este trámite son “inaceptables” e “inconstitucionales”.Torrealba indicó que es una nueva burla que hayan retrasado el pronunciamiento y aún sigan sin pronunciarse.

“Tenemos conocimiento de que los anuncios que está preparando la mayoría oficialista del CNE son inaceptables, tenemos conocimiento de que piensan hablar nada más y nada menos que de un 20% (de firmas) por estado, eso es inaceptable e inconstitucional. Tenemos conocimiento de que están preparando una cantidad de máquinas muy inferior a la necesaria para que el país se exprese, serían unas 5.300 máquinas (…)”, dijo Jesús “Chúo” Torrealba.

Precisó que “pretenden colocar las máquinas en centros de votación donde el oficialismo era mayoría, van a poner las máquinas en los centros donde están los votantes de ellos, no donde está la densidad electoral. Eso es una trampa”.

El vocero opositor reclamó de las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D’ Amelio y Socorro Hernández que desistan en sus intentos por obstaculizar la consulta.

“Si los anuncios que se hacen son en el marco de la Constitución y la ley vamos a celebrar esos anuncios como una victoria del pueblo democrático e iniciaremos nuestra campaña por el 20%, pero si no es así se van a encontrar con el pueblo en calle y en vez de convocar la toma de Caracas, como el 1 de septiembre, vamos a convocar la toma de Venezuela”, reiteró.

Torrealba no dudó en calificar como “nuevo monumento a la vagancia” que las autoridades del CNE hayan decidido dar el día libre a los funcionarios del organismo, por la movilización opositora.

“Es un silencio continuado”

Caracas.- Desde la avenida Libertador, en las inmediaciones de la sede del partido Acción Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, criticó

el silencio que hasta este momento ha mantenido el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a las definiciones que debe anunciar para la recolección del 20% de voluntades de ciudadanos inscritos en el Registro Electoral que quieren la realización del Referendo Revocatorio (RR) del presidente de la República Nicolás Maduro.

“Es un delito continuado que están cometiendo” las rectoras del CNE, opinó, ya que “utilizan cualquier pretexto para frustrar, negar el derecho constitucional que tienen los venezolanos”. Señaló que “seguiremos presionando para que el CNE haga el anuncio que espera todo el país”.

Henry Ramos Allup señaló que la movilización de este día, además de la exigencia de la fecha de recolección del 20%, busca que el CNE determine el número de máquinas suficientes para ese proceso, la fecha precisa de realización del Revocatorio presidencial, así como el llamado a elecciones de gobernadores.“¿Qué explicación van a dar para que no haya RR este año? Me da la gana, no quiero, no es una explicación”, apuntó.