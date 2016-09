Transportistas trancaron avenida Francisco de Miranda en Chacao

Diversas líneas de transporte protestan en la avenida Francisco de Miranda a la altura del Metro de Chacao, exigiendo el aumento de la tarifa del pasaje urbano de autobús de 45 a 60 bolívares, según notificó la alcaldía de Chacao a través de su cuenta Twitter.

El presidente del Bloque Oeste de Transportistas en Caracas, Hugo Ocando, informó que estaban en el Ministerio de Transporte para entregarle al jefe de esa cartera, Ricardo Molina, un documento con las peticiones de ajuste de pasaje. Ocando dijo que al menos es para aplicar en Caracas y de manera gradual aumentos de pasaje a 60 bolívares ahora, 80 en noviembre y 100 en diciembre, reseñó Unión Radio.

Sin embargo, Ocando aseguró que el ministro Molina no los ha atendido y reiteró que la manifestación no busca paralizar el transporte, sino que se trató de una caravana.

“Sabemos que los usuarios hoy están molestos porque las unidades que se encuentran aquí no están prestando el servicio, pero queremos decirle a ellos que esta lucha es para mantenernos operativos, porque si no ajustamos la tarifa, lamentablemente no van a tener el servicio”.

Así está la av. Francisco de Miranda a esta hora #21Sep 11:27AM pic.twitter.com/9uDdCtrcGs — Angélica Lugo (@Angelicalugob) 21 de septiembre de 2016

Así se encuentra a esta hora la Av. Francisco de Miranda en #Caracas a consecuencia del #ParoDeTransporte pic.twitter.com/yn1pEjV5p4 — Andrés Medina García (@AndresMedinaVE) 21 de septiembre de 2016

Vía @ypacheco44: A esta hora 2:40pm sigue cerrada la Francisco de Miranda, Chacao. — Noticiero Tráfico (@traficovv) 21 de septiembre de 2016

Continúa el Paro de Transporte en #Caracas, así está la Francisco de Miranda pic.twitter.com/mRe2yfQ7FA — Doricer Alvarado (@doricer) 21 de septiembre de 2016