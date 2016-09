Vicepresidente Istúriz asegura que hay tiempo para dialogar

Caracas.- El vicepresidente ejecutivo de la República Aristóbulo Istúriz dijo este domingo que aún hay tiempo para que pueda hacerse un diálogo con la oposición aunque esté concentrada en la concreción del un referendo revocatorio para revocar el presidente Maduro.

Dijo Istúriz que siempre es posible un entendimiento, lo más importante es que se haga a tiempo. “Todos deben demandar el diálogo”, agregó.

Explicó el alto funcionario que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no está interesado en el Referendo Revocatorio, sino “pendiente de que la gente coma, de la paz, del trabajo, recoger las cosechas y en resolver los problemas del país”, dijo este domingo el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, en declaraciones suministradas al diario El Universal.

Dijo Istúriz que mientras los voceros de la oposición están pendiente de tumbar al Gobierno, él está pendiente de movilizar a la gente, de que la inteligencia funcione para no dejarse tumbar.

“A mí lo que le importa es que el pueblo tenga comida, tengo que estar pendiente de la cosecha, de la logística para recogerla. Ellos están pendientes de otras cosas”, dijo.

Con respecto al tema del Referendo Revocatorio, Istúriz comentó que el Revocatorio presidencial “es cuestión de cronograma”, por lo que indicó que la oposición debió solicitarlo con tiempo.

“Ellos saben que los lapsos no le dan para realizar la consulta este año”, sentenció.

En relación con la marcha de este jueves denominada Toma de Caracas, convocada por la MUD, Istúriz comentó que no era la primera de las movilizaciones que tenía previsto organizar la oposición en Caracas, sino que “obedecía a un plan de desestabilización para un período más largo en distintos sitios del país”.

“El Gobierno hizo un gran esfuerzo para preservar la paz en el país, en ese primer intento desestabilizador del pasado 1 de septiembre, porque parte de la estrategia de todas esas movilizaciones es la provocación, la búsqueda de la violencia”. “Por eso las acciones preventivas desarrolladas por el Gobierno, utilizando labores de inteligencia, desmontando el golpe de Estado, dieron sus resultados y triunfó la paz”, afirmó.