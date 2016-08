CON LA DESTITUCIÓN de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, van 13 años de historia y de destino político iniciado por el Partido de los Trabajadores de tendencia socialista, liderado por Lula da Silva, que fue el conductor del llamado milagro socioeconómico del gigante del sur de América Latina, hundido ahora por serias denuncias de fraude y corrupción…LA DECISIÓN mayoritaria acordada por el Senado deja en la primera magistratura a Michel Temer, quien tendrá que cumplir el resto del período por el cual fue reelecta la primera mujer que llegó a la presidencia de Brasil, ahijada política de Lula, quien a pesar de sucumbir tras el proceso en su contra, no estará inhabilitada políticamente para ejercer algún cargo público en el futuro…EL DERRUMBE de su gestión obedece al descubrimiento de una serie de robos perpetrados contra la empresa petrolera estatal Petrobrás, de paquetes de contratos con la privada Odebrecht, pero sobre todo por haber maquillado resultados fiscales y enlazado préstamos sin conocimiento del Parlamento, por lo que tuvo que responder y dejar el más alto cargo de su país…DESDE QUE EL Partido de los Trabajadores llegó al gobierno, unos 30 millones de personas salieron de la pobreza. Brasil se insertó entre las economías más prósperas del mundo y su liderazgo fue imitado en esta parte del continente por la línea trazada por el denominado Socialismo del Siglo 21, con Venezuela a la cabeza, seguido por Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, hasta hace poco, por Argentina…CON ESTA CAÍDA, también se debilita la izquierda en la región y, cual péndulo político, abre el retorno a la llamada derecha o ejercicio del libre mercado, que desconoce los subsidios, no acepta el control de precios ni de divisas y deja a las industrias en manos del Estado, que luego de tres lustros no han dado los resultados esperados…LA SOCIEDAD brasilera ha demostrado la independencia de sus poderes y ha enfrentado una ola de corrupción sin paralelo, a pesar de los logros obtenidos, en donde se fortaleció la clase media y la bonanza incluso hizo posible la realización del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, demostrando así que estaba insertada entre los países del primer mundo, convirtiéndose en ejemplo para sus pares sudamericanos que siempre pusieron por delante el liderazgo del expresidente Lula, también investigado por presuntas irregularidades…ESTA ES LA segunda vez que se defenestra a un jefe de Estado en el hermano país, pues el primero fue a principios de los años 90, con la salida de Collor de Melo por presuntos actos de corrupción durante su mandato.

VÍCTOR MATOS