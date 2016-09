TRAS LA CANONIZACIÓN de la Madre Teresa de Calcuta, reflexionamos quienes venimos del siglo pasado, que formamos una generación de privilegio, pues luego de finalizar la locura nazi de la Segunda Guerra Mundial, se formó la Organización de las Naciones Unidas para preservar la paz universal, se empezó la descolonización europea en África y Asia, y se ingresó a una ambiciosa etapa de avances en lo político, lo económico y lo social…ASÍ FUIMOS testigos de la liberación femenina, de la invención de la píldora, de la conquista del espacio, de la caída del Muro de Berlín, de los adelantos tecnológicos más impresionantes, como la era del Internet, de la telefonía celular, de la computarización, de la robótica, y ahora en la lucha por el equilibrio ecológico del planeta…SE DEJÓ ATRÁS la amenaza de la Guerra Fría al sucumbir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dejando el comunismo para grupos trasnochados, a los cuales ni la Rusia de Putin ni la China han seguido sus dogmas y más bien se han insertado al desarrollo económico para darle mayores oportunidades a sus pueblos…VIMOS IGUALMENTE los cambios inesperados en la Iglesia Católica, con un papa como Juan Pablo II, con la renuncia, que no se había experimentado en siglos, de otro mitrado, y por primera vez en Roma de un sumo pontífice latinoamericano, Francisco, que ha puesto su ejercicio con los pies sobre la tierra…PERO TAMBIÉN surgieron serias amenazas, como la instigada por Fidel Castro y el Che Guevara con la crisis de los misiles en 1962, que hubiese derivado en una Tercera Guerra Mundial Nuclear entre la URSS y los Estados Unidos, solo por saciar sus apetencias ideológicas…EN EL CAMPO de la salud, la aparición del sida en la década de los 80, ante el cual aún no se ha encontrado ni cura ni vacuna, pese a los avances médicos por estirar lo más posible la vida de los afectados…LA PRETENDIDA vuelta al socialismo, pero en América Latina, también parece que está llegando a su fin con el cambio de timón, primero en la Argentina y ahorita en el Brasil, aislando a sus mentores como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y de manera más sosegada a Ecuador y Uruguay, que han vislumbrado que ese no es el camino y que el populismo solo deslumbra en su nacimiento, pero a la par oscurece en su mantenimiento. De todas maneras, el mundo ha vivido en los últimos 70 años lo que no había hecho en siglos pasados.

……..

Y ESTO, es todo por hoy

……..

MENTIRAS Universales:

“No estamos preparados para más”

……..

DIOS los bendiga…

¿Saben?

VÍCTOR MATOS