A ESTAS ALTURAS uno se pregunta: ¿Qué tiene de relevante la reunión internacional de los países no alineados? ¿No es que desde el derrumbe del muro de Berlín y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Urss, se vino abajo lo que se llamó la Guerra Fría mantenida entre las potencias de Rusia y los Estados Unidos?…DE TODAS FORMAS, el club se mantiene,y hasta el domingo sus representantes estarán deliberando para mantener la paz en el mundo, pero, esperamos, sin acusar a ningún imperio en particular, pues lo que motivó a sus mentores en el año de 1955, en la Conferencia de Bandung, ya no tiene cabida en la actualidad, en donde las realidades son distintas…EN ESA ÉPOCA, los dirigentes Nehru, de la India; Nasser, de Egipto, y Sukarno, de Indonesia, motivaron este movimiento, donde el único país asistente por América Latina era Cuba, al que con el tiempo se sumaron casi todos los de esta parte del hemisferio…EN SU DECIMO SÉPTIMA reunión, asistirán delegaciones de unas 120 naciones, y Venezuela recibirá la presidencia del organismo de parte del presidente de Irán, en el cierre de la cita fijada para este domingo en la isla de Margarita, convertida en una zona inexpugnable, a donde no se podrá llegar ni por mar ni por tierra, según se dice, para preservar la seguridad de los asistentes, norma jamás vista en todo el historial de sus reuniones…EL CAMBIO DE MANDO lo recibirá el presidente Nicolás Maduro, en medio de una seria crisis política interna y hasta externa, si analizamos la situación sufrida dentro del Mercosur, donde los países fundadores: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, acaban de desconocer su presidencia pro témpore, hasta tanto no se cumpla con los Acuerdos de Complementación Económica N° 18, que tratan sobre la libre circulación de bienes, del protocolo de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, así como el acuerdo de residencia de nacionales de los Estados partes del Mercado Económico del Sur…DE NO DAR SEÑALES de acatar estas y otras disposiciones, cuyo plazo se venció el pasado 12 de agosto, se esperará hasta el 1 de diciembre; por lo contrario, sería suspendida la sociedad en que la pidió estar Venezuela en el 2006 y lo pudo concretar en el 2012…DE TODAS FORMAS, todo foro internacional cumple una función, aunque sea declarativa, de cómo va el mundo, cómo se vive en sus cinco continentes y de qué forma sus líderes luchan por mejorar la calidad de vida de sus pueblos, tanto en su desarrollo y en su educación, como en su economía y en su política, lo que se espera conocer al culminar esta cita sin paralelo realizada en la nación.

…….

Y ESTO, es todo por hoy

……..

MENTIRAS universales:

“Luego de los No Alineados, seremos otros”

…….

DIOS los bendiga…¿Saben?

VÍCTOR MATOS