AL CUMPLIRSE hoy exactamente un año de haberse decretado el cierre de la frontera, se logró el paso peatonal hace dos meses y desde mañana nocturno de gandolas, luego de la reunión sostenida entre los gobernadores del Departamento Norte de Santander, William Villamizar, y del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, este último, por cierto, autorizado para importar artículos de primera necesidad de Colombia y Panamá, para los estados Mérida, Barinas y la capital de la República….QUIENES HEMOS asistido algunas veces a talleres de formación de ejecutivos, aprendimos en cierta ocasión que cada vez que se tome una decisión de importancia, hay que asistirse de un papel en blanco subrayado por la mitad….EN LA PRIMERA parte, el “qué gano”, y en la segunda el “qué pierdo”, y de acuerdo a su resultado, irse por el camino que le ofrezca mejores dividendos, lo que al parecer no fue tomado en cuenta cuando se dispuso el cierre del encuentro por siglos de los habitantes de San Antonio-Ureña y Cúcuta, que no han dado el beneficio por el cual se trancó la llamada “frontera más viva” de América Latina…..EL COMERCIO de San Antonio paralizado, la quiebra de pequeñas industrias y el desempleo como reflejo del aumento de la pobreza, la agonía por conseguir remedios que aquí no hay en la capital santandereana, el arroz, el azúcar, el café que tanto escasea, imposible de adquirir hasta hace poco, y tantas cosas más que perjudicaron más que solucionaron los problemas argumentados para el cierre fronterizo que levanta como telón pesado en estos días……YA VIENEN las tradicionales gaitas predecembrinas, y Gustavo Cabrera estará celebrando los 28 años de estar al aire por esta época con su programa “Con las Gaitas” que actualmente difunde por la emisora SMP 106.7FM La Parranda……SIGUE GANANDO sintonía el espacio Encuentros con Carlos J. Barrios, por la emisora San Sebastián 960 AM y por el Canal 21 de José Luis Rincón que se transmite a través del 18 de Net –Uno, por Cable Norte y 136 en digital……EL SÁBADO 24 y domingo 25 de este mes, el centro turístico Floryana, ubicado en la vía Capacho, entrada por Rancherías en el Páramo La Sabana, se llevará a cabo el II Festival Internacional de Arpa 2016 “Cuna del Joropo” con invitados de la categoría de Arpa Juvenil del Táchira, Orquesta Típica Juvenil de Palmira, el maestro Paco Domínguez de México, Alexandra Naranjo de Ecuador, Cristian y Camilo Rodríguez de Chile, Micaela Gómez y Paula Paredes de Paraguay y Jacques Vandovelde de Bélgica, entre otros artistas más, según lo da a conocer el coordinador del evento, Joel Vargas que invita al pueblo tachirense a disfrutar de estos grandes intérpretes.

Y ESTO, es todo por hoy.

MENTIRAS Universales:

“Con el cierre fronterizo salimos ganando”.

DIOS los bendiga, ¿Saben?

VICTOR MATOS