“Un total de 469 Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se han integrado hasta ahora en el estado Táchira y de ellos, 333 están en el sistema nacional y 800 comunidades están ganadas a buscar los mecanismos que les permitan crear los Clap”.

La estimación fue hecha en rueda de medios por la diputada del CLE, Nellyver Lugo, miembro de la Misión de Abastecimiento Soberano, quien agregó que el mes de agosto se convirtió en el motor fundamental para poder romper sus propias estadísticas.

“A 30 días del lanzamiento de la Misión Abastecimiento Soberano y a un trimestre de estarse conformando los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, se pudieron romper todos los pronósticos y estadísticas en el mes de agosto y así poder cumplir con lo que se tenía pautado desde el momento en que asumieron las responsabilidades, es decir, atender a más de 45 mil familias mensualmente”, apuntó la diputada.

Expresó que 394 toneladas de alimentos fueron distribuidas en el estado Táchira durante el mes de agosto, hecho que los llena de mucha satisfacción.

“Se contó no solo con el apoyo de Mercal y Pdval, sino con un grupo de empresas privadas que han entendido que la organización popular va a romper los esquemas tradicionales y esa anticultura del ‘bachaquerismo’ que se ha venido combatiendo”, apuntó.

Agregó Nellyver Lugo que se han distribuido desde el siete de abril, cuando comenzaron a conformarse los Clap, alrededor de 4.000 toneladas de alimentos.

Al mismo tiempo, precisó que han venido articulando reuniones con diferentes cadenas de mercados y supermercados para buscar métodos alternativos de distribución de alimentos que rompan los esquemas tradicionales.

En tal sentido, expresó que desde la Misión de Abastecimiento Soberano, que no solo tiene como función la distribución de las bolsas alimentarias sino el impulso de la producción, han dado pasos agigantados que han permitido estar a punto de consolidar una estructura que busca derrotar los efectos negativos de la guerra económica, pero también tener la satisfacción del aporte sistemático para derrotar el “bachaquerismo” en el Táchira.

“Podemos decir, que 25.364 familias fueron atendidas durante esta semana y esto quiere decir que se está cumpliendo con el pueblo, hecho que garantiza esa paz que tanto está pidiendo el pueblo venezolano”, sostuvo.

De igual modo, indicó que en el Táchira hay 25 parroquias priorizadas, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad, que hoy no solo reciben víveres sino una carga de proteína, es decir, carne o pollo.

Nellyver Lugo subrayó que están cerca de atender al 30 % de las familias a través de los Clap en el estado, situación que llena de satisfacción.

No obstante, también dijo que el trabajo arduo de la Misión Abastecimiento Soberano ha permitido que hoy bajen los precios de la carne y el pollo en los distintos supermercados, baja que también se ha registrado con los vegetales y verduras.

(NP)