“Vielma Mora hace que el trabajo sea más sencillo para la oposición, nosotros no tenemos nada más que decir o hacer. Él con su incompetencia, acusando y hablando sin fundamentos ha logrado que el PSUV tenga solo 8 % de apoyo en este estado. Fíjense, están tan mal que no le dieron la cara a los pocos seguidores que tienen, aquí ni logran llenar media cuadra aunque la orden venga de arriba”, manifestó la alcaldesa del municipio Córdoba y dirigente socialcristiana, Virginia Vivas.

Aseguró Vivas: “Mientras el presidente Nicolás Maduro está empezando a vivir el rechazo en carne propia, el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, sí está acostumbrado al rechazo. Ni siquiera puede salir de la residencia porque es abucheado por los tachirenses”.

La alcaldesa desestimó las declaraciones del primer mandatario regional sobre los discursos del primero de septiembre en el Obelisco: “Pobre Vielma Mora, carece de poder de raciocinio, él no comprende que los líderes que participaron el 1-S en el Obelisco no fueron los políticos, sino el ama de casa, el productor, campesino, empresario, trabajador y estudiante; a quienes nosotros como dirigentes escuchamos. Es que ese es nuestro trabajo, lo que pasa es que él no sale de Residencia”.

Cuestionó los señalamientos del Gobernador contra algunos medios de comunicación por la cobertura de la concentración opositora el pasado jueves e indicó: “Esos programas que tanto critica usted son los mismos donde reciben las dos caras de la moneda. Son esas emisoras donde la gente lo escucha a usted, porque esos medios arrodillados y alineados con la ´revolución´ no cuentan con el apoyo y receptividad de los tachirenses. Tenga eso presente la próxima vez que ataque a un medio serio y responsable, que dicho sea de paso, en el Táchira, son mayoría”.

Ratificó Virginia Vivas que: “El empoderamiento de los venezolanos no tiene vuelta atrás, y seguirá siendo la vanguardia para las próximas semanas donde se exigirá al CNE celeridad para el proceso del referéndum revocatorio”. (LZ)