Bajo la lluvia MUD ingresó al CNE y consignó el pliego de condiciones

Bajo la persistente lluvia que copó el cielo del casco central de San Cristóbal, este miércoles, los dirigentes de los partidos que integran la Unidad, en compañía de sociedad civil y representantes del movimiento estudiantil, arribaron de manera pacífica hasta las instalaciones del CNE, donde, luego de un leve forcejeo con los policías antimotines de la PNB que cercaron la zona, lograron ingresar y entregar el pliego de exigencias a las rectoras para la recolección de 20 % de las firmas que activarán el referendo revocatorio presidencial.

Con banderas y portando sombrillas, ponchos, chaquetas y otros sin ninguna protección, los manifestantes se congregaron en las inmediaciones del CNE, frente al cerco policial que custodiaba las instalaciones y que más adelante, por la torrencial lluvia, fue retirado; pero fue hasta pasadas las once de la mañana que cinco representantes, previo acuerdo con los uniformados, pudieron ingresar y entregar el escrito en manos de un vigilante y dos funcionarios del Sebin que se encontraban allí. Mientras, afuera los presentes coreaban con euforia: “Revocatorio, revocatorio, revocatorio!”, “!Y va a caer y va a caer, este gobierno va a caer!”.

Luego, con toda su vestimenta mojada por la lluvia que no cesaba, al igual que los parlamentarios Sergio Vergara (VP), Gustavo Delgado (Copei), Juan Carlos Palencia (AD), los ediles Gustavo Rangel (AP) y Wladimir Vivas (UNT), representantes municipales de la Unidad, estudiantes y sociedad civil, el secretario ejecutivo de la MUD, Santiago Contreras, manifestó a los periodistas que: “Hemos venido a pesar de la lluvia, a pesar del contratiempo, de los controles férreos que el estado y el Gobierno han impuesto aquí en el CNE, a decirles pacíficamente, pero con mucha firmeza, que este año tendremos referendo revocatorio porque así lo ha decidido el pueblo tachirense y venezolano”.

¿Qué es lo que estamos pidiendo? -recalcó-: “exigimos que abran todos los centros electorales, que se utilicen todas las máquinas y se abran todas las mesas electorales; pero que además la jornada sea de las seis de la mañana y hasta las seis de la tarde. Por tratarse de la revocatoria del mandato del presidente de la República, no nos vamos a calar que ahora el CNE nos imponga que ese 20 % se recogerá por regiones, se recogerá en todo el país, porque así lo establece la Constitución; de lo contrario, ese proceso sería ilegal”, enfatizó Contreras.

— Los propios funcionarios policiales permitieron nuestro ingreso para evitar violencia, porque entienden que nuestro reclamo es legal y con esto les estamos diciendo a los gobiernos regional y nacional que no pierdan tiempo imponiendo a uniformados en las sedes del CNE, que los pongan a atacar a la delincuencia, no a esta dirigencia que lo que pide es que se respete su derecho constitucional a revocarle el mandato al peor presidente que ha tenido Venezuela -afirmó el jefe de la MUD-.

Repudió que: “Las políticas dañinas de Maduro y Vielma han impedido que el Táchira sea una tierra pujante, de progreso, por eso los tachirenses estamos empeñados en lograr el cambio este mismo año, porque es lo que nos dicta la conciencia y nuestro objetivo político, social y económico”.

Criticó que: “Comprar productos importados es dañar más la producción, porque el Gobierno no estimula la producción interna nacional y no brinda incentivos? ¿Por qué permite que lo poco que hacemos se vaya a otros países ilegalmente?; solo por negocio, el Gobierno y sus compinches bandidos han hecho de la crisis un negocio y es eso lo que queremos revocar en Venezuela”, sentenció el dirigente.

Llaman el 14-S a la “Toma de San Cristóbal”

El secretario de la MUD convocó para el próximo miércoles, 14 de septiembre, a la ciudadanía, a la “Toma de San Cristóbal”, para celebrar los anuncios que esperan en buena pro harán las rectoras del Poder Electoral el próximo martes 13, sobre la fecha de recolección de firmas para el revocatorio, además de exigir el cronograma para las elecciones regionales y presidenciales. “Independientemente de los resultados que obtengamos del CNE, saldremos a la calle a manifestar, como lo hemos hecho siempre, con civismo y determinación”, aseguró.

Leidy Zafra