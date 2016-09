El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, informó que la movilización comenzó a las 8:00 de la mañana en los 23 estados del país. “Cada vez que el gobierno ve que convocamos una actividad, su reacción es hacer una al mismo tiempo”.

Dijo que el 14 de septiembre es la próxima movilización nacional, “Caracas también se va a movilizar”, publicó Unión Radio.

Rechazó que el gobierno del presidente Maduro haga actividades en la misma fecha y horario de las convocadas por la oposición. “Nuestra concentración es en defensa del artículo 72, ¿La de ellos para qué es? ¿Para provocar?, el gobierno moviliza a su gente para provocar”.

“Cuando vemos la concentración del oficialismo, hay más policías y guardias nacionales que manifestantes”.

“El revocatorio es para revocar el hambre y la crisis y debe hacer en una circunscripción nacional. No es 20% por parroquia, municipio o por estado y es un tema constitucional no como el 1%”. A Maduro el CNE lo dio por perdedor en 8 estados, si fuera por el criterio del CNE Maduro no gobierna en esos estados”.